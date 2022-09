“Encontro”: Ary Fontoura pega Mariana Ximenes de surpresa: “Sou seu fã”

Mariana Ximenes esteve no “Encontro” e se emocionou com o recado de Ary Fontoura, ator com quem contracenou na primeira fase de “Chocolate com Pimenta”, novela que estreia nesta segunda-feira (26), às 15 horas.

Por vídeo, o ator brincou com Ana Francisca, personagem interpretada por Mariana na trama de Walcyr Carrasco: “Oi Ana Francisca! Foi no Encontro e não me avisou. Mariana Ximenes, minha querida amiga, que prazer conhecê-la, contracenar com você e presenciar a sua tão vitoriosa carreira”, começou ele.

Em seguida, o veterano das novelas brasileiras falou que é fã da atriz e que sempre pede por sua felicidade: “Você se lembra quando a gente começou em ‘Chocolate com Pimenta’, onde tivemos a oportunidade de contracenar e vivenciar o sucesso, que agora retorna. Uma menina que se tornou uma mulher com muita garra e que está pronta para qualquer batalha. Eu não me canso de pedir para que Deus a proteja e faça você uma pessoa feliz. Um beijo carinhoso do seu fã número 1″.

A participação de Mariana Ximenes e Ary Fontoura foi aplaudida pela audiência do “Encontro” pelas redes sociais. No Twitter, uma anônima se sentiu íntima da atriz e elogiou a mensagem: “Mari toda emocionada com a mensagem do Ary! Amizade do pop!”, escreveu ela que ainda usou o emoji de coração.

Outra fã da famosa enalteceu a beleza de Mariana, que atualmente trabalha no GNT, canal pago da Globo: “Mariana Ximenes linda sem exageros de plasticas,tao linda como a 20 anos atrás”.

Um terceiro falou sobre a novela da Globo, que estreou em 2003 e foi uma das tramas mais vistas na faixa das 18 horas: “Chocolate com Pimenta foi uma novela que marcou minha adolescência me divertia bastante com o núcleo comédia da trama”, escreveu o fã da trama de Walcyr Carrasco.

