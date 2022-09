Diretor de “A Fazenda 14” vaza imagem e é demitido do reality show; entenda

Antes mesmo da formação da segunda roça, o “segundo eliminado” de “A Fazenda 14″ foi revelado nesta segunda-feira (26). Após descumprir uma das regras, Moisés Soares, diretor de imagem do reality show, foi demitido e deve ser substituído rapidamente.

O corte aconteceu após o funcionário postar uma foto em suas redes sociais, onde afirmava que estava de olho na “cozinha de Deolane”, uma das participantes mais polêmicas da temporada. A publicação foi ao ar no sábado (24) e deixou os fãs do programa irritados, já que para muitos isso mostrou a imparcialidade do profissional.

Eles não estão errados, trabalho com a emissora a anos e sei do comprometimento deles e da imparcialidade, o ruim que em uma postagem inocente, tenha alguém para nos fazer parecer monstros — Moises Soares (@moisesdtv) September 25, 2022

Na imagem, o ex-diretor de imagem de “A Fazenda 14″ aparece nos bastidores, em um espaço onde ele consegue ver toda a mansão do reality show da Record TV: “Madrugada de culinária com a chef Deolane”, escreveu ele na legenda.

No Twitter, anônimos criticaram a postura de Moises e chegaram a marcar o perfil de Adriane Galisteu e Rodrigo Carelli em uma reclamação: “O cara trabalha nas câmeras da Fazenda, torcendo para a ‘Diabolane’. Pode isso?”, questionou o fã. Ao ver seu perfil mencionado, pediu para apagar a postagem, já que poderia ser demitido do programa.

Por favor não marque ninguém, foi só um desabafo 🙏🙏🙏🙏🙏 — Moises Soares (@moisesdtv) September 25, 2022

No entanto, o apelo não adiantou e a TeleImage, empresa responsável pela área técnica e pela produção de “A Fazenda 14″, desde 2017, optou por demitir o profissional. Segundo o site Notícias da TV, a saída de Moisés não tem relação com a Record TV, que exibe o reality show, já que a produção é terceirizada e, por isso, a produtora toma suas decisões de forma independente.

Pelas redes sociais, Moisés anunciou que foi desligado do programa apresentado por Adriane Galisteu: “Você prejudicou um pai de família e um profissional dedicado! Depois de anos, deixo um projeto e um trabalho que sempre amei fazer. O que amo fazer e que você jogou no lixo para mostrar sua força. Parabéns”, escreveu o diretor.

