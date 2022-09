Bolo “roubado” e camisa da seleção: Ana Maria e Andreoli aprontam no “Mais Você”

Após conflito com Felipe Andreoli, Ana Maria aparece no "Mais Você" sem bolo para o café da manhã (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga e Felipe Andreoli tiveram dois momentos de estranhamento no “Mais Você”, desta segunda-feira (26). Em um deles, o jornalista do “Globo Esporte’' mostrou para a veterana uma mensagem da produção do esporte querendo que o bolo que estava na mesa de café da manhã fosse para os bastidores.

Neste momento, Andreoli tentou negociar com Ana, enquanto Louro Mané resolveu o problema: “Você leva o bolo quando trouxer a camisa da Ana”, disse o mascote, que deixou ela nervosa: “Não é escambo aqui não. Não tem nada de troca de bolo por camisa”, respondeu a famosa, que começou a rir.

Por fim, Felipe Andreoli disse que já estava devendo a camisa mesmo, mas que, na volta do intervalo, o bolo não estaria mais na mesa do “Mais Você”. A câmera ainda focou no apresentador segurando a bandeja com o bolo.

Veja toda a maldade e sadismo da @ANAMARIABRAGA e do câmera dando esse close no bolo! #MaisVocê pic.twitter.com/ra2rI4EzLT — D4N 🐙 (@D4N1EL77) September 26, 2022

Outro momento nada confortável foi quando Ana Maria Braga mostrou uma camisa da seleção brasileira e disse que queria ganhar: “Olha que linda essa camisa preta. Dá para colocar o nome”, relatou a veterana.

Mas, o famoso não entendeu o pedido e a brincadeira acabou tomando um outro rumo: “Que susto! Eu pensei que era um nude meu. Pensei que tinham mandado um nude meu pra Ana Maria e ela iria mostrar na mesa de café da manhã”, disse o jornalista, que ficou aparentemente envergonhado.

Gente, na cara dura isso?

“Nova camisa de seleção”.

Não é surpresa a posição dela, mas isso, assim, na cara dura, é de lascar.

Nada sútil essa “mensagem subliminar”. #MaisVoce pic.twitter.com/j6k0gFianA — Daniel Sobral  (@danielsobral_) September 26, 2022

A brincadeira no café da manhã do “Mais Você” foi parar nas redes sociais e os fãs do programa fizeram suas comparações e elogios: “O tanto que essa nova camisa preta do Brasil tá linda não é brincadeira!!! Até a Ana Maria Braga mostrou ela no #MaisVocê”.

Outros destacaram que Ana Maria Braga mandou uma mensagem subliminar no programa da Globo: “Gente Ana Maria mandou uma mensagem subliminar com a camisa do Brasil 22, que isso Ana Maria”. Um terceiro disse: “Ana Maria, mostrando uma camisa da seleção brasileira com numero 22,em plena semana de eleição. Ai, ai”.

