Atriz posta cena de ‘Batgirl’ no TikTok; Filme foi cancelado pela Warner

A atriz Leslie Grace compartilhou um novo vídeo em sua conta o TikTok onde mostra imagens de bastidores das filmagens de ‘Batgirl’, incluindo um pequeno relance de uma das cenas. Leslie é vista dando duro nas filmagens, sendo jogada de um lado para o outro, ensaiando as cenas de luta, sendo maquiada e penteada pela equipe do longa, dentre outras situações. veja abaixo.

‘Batgirl’ foi sentenciado ao cancelamento antes mesmo de sua estreia nos cinemas ou streaming. Por decisão dos executivos da Warner Bros. Discovery, em outubro deste ano, o filme foi cancelado deixando muitos fãs revoltados e em fúria nas redes sociais. O cancelamento gerou uma onda de repúdio para o estúdio que, preocupado com a crise de imagem, teria convidado a atriz para retomar o projeto.

De acordo com o site especializado em entretenimento Giant Freakin Robot, Leslie Grace foi abordada pela Warner Bros. Discovery para continuar como ‘Batgirl’ em outros projetos do DCEU (DC Extended Universe) e disse “não”.

O filme, de Bilall Fallah e Adil El Arbi, contou com um orçamento de US$ 90 milhões e estava quase pronto na fase de pós-produção quando foi cancelado. A polêmica decisão não só pegou os talentos envolvidos no filme de surpresa, mas também encontrou a desaprovação dos fãs que se mobilizaram para que o filme fosse lançado.

Isso aconteceu depois que a Warner Bros. iniciou sua fusão com a Discovery, com o anúncio do novo CEO David Zaslav de que haveria mudanças radicais, incluindo corte de orçamento. Com a mudança, a HBO Max será unida ao Discovery +, uma plataforma focada em reality shows, em breve.

Entenda o cancelamento de ‘Batgirl’

De acordo com o New York Post, as exibições de teste foram tão mal recebidas que o estúdio decidiu arquivar o filme quase concluído. A produção, que foi iniciada em novembro do ano passado, parece ter chegado ao fim.

O orçamento do filme era originalmente de $ 70 milhões de dólares, mas precisou ser ajustado para $ 90 milhões por conta de gastos relacionados à pandemia da Covid-19.