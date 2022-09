Atores de ‘The Big Bang Theory’ celebram os 15 anos da série com postagem no Instagram

O ator Kunal Nayyar, que interpretou Raj na série ‘The Big Bang Theory’, postou uma foto para celebrar os 15 anos de estreia da série reunindo o elenco. Na legenda que acompanha a foto em sua conta no Instagram, ele escreveu: “Hoje fazem 15 anos que este lindo espetáculo ganhou vida. Isso me deu mais do que eu jamais poderia imaginar, e não há um dia em que eu não pense no meu tempo no @bigbangtheory. Tudo graças a vocês!”

‘The Bid Bang Theory’ foi ao ar por 12 anos no canal CBS e ganhou fãs em todo o mundo. Em 2019, quando estreou a temporada final, a série estava no topo das classificações das produções da emissora, tanto que a CBS queria renová-la para mais uma temporada. Mas isso não foi possível porque o ator Jim Parsons resolveu sair da série. Então, na época, o elenco e os executivos decidiram encerrar as coisas completamente.

A série, cujo roteiro conta as aventuras de um grupo de nerds, gerou o spin off ‘Young Sheldon’. Isso sem mencionarmos nas reprises ao longo dos últimos anos. Atualmente, a série está disponível na HBO Max.

Uma curiosidade sobre o ator Kunal Nayyar é que ele não estava no elenco inicial da série. Ele entrou depois que os criadores, Chuck Lorre e Bill Prady, tiveram que refazer o episódio piloto. Então, ele entrou no elenco ao lado de Penny de Kaley Cuoco, Howard de Simon Helberg, Jim Parsons e Johnny Galecki.

Os fãs da série já têm pedido uma reunião do elenco nas redes sociais e há um certo clamor público para que isso aconteça, já que a série terminou com altos índices de popularidade. Infelizmente, essa reunião do elenco ainda não está nos planos da emissora. Pelo menos não de forma oficial.