Ator de ‘Riverdale’ foi sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato da mãe

O ator canadense Ryan Grantham, 24 anos, conhecido por seu papel em ‘Riverdale’, foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua própria mãe. O resultado saiu na última quarta-feira, 21, e a decisão foi anunciada pela Suprema Corte da Colúmbia Britânica, em Vancouver. Barbara Waite foi alvejada na nuca enquanto tocava piano em casa em março de 2020.

Os investigadores da promotoria descobriram um vídeo, gravado em sua câmera Gopro, no qual ele filma o corpo da mãe. O vídeo foi mostrado na audiência de julho deste ano. No vídeo, ele filma o corpo da mãe e diz: “Eu atirei na parte de trás da cabeça dela. Nos momentos depois, ela saberia que era eu”.

Depois de beber cerveja e fumar maconha por horas após o assassinato, ele pegou seu carro e dirigiu por 200 quilômetros levando três armas, munição e 12 coquetéis molotov que ele havia feito, além de suprimentos de acampamento. O objetivo de Ryan era atacar a residência de Justin Trudeau, primeiro-ministro Canadense, em Rideau Cottage.

Ele dirigiu até a cidade de Hope, antes de dar a volta e dirigir até uma delegacia de polícia de Vancouver, onde disse a um policial: “Matei minha mãe”.

Ryan Grantham disse ao tribunal que havia considerado cometer um ato de violência em massa na ponte Lions Gate, de Vancouver, ou na Simon Fraser University, onde ele estudava, antes de se entregar à polícia.

Além da pena de prisão perpétua, o ex-ator terá inelegibilidade de liberdade condicional de 14 anos pelo assassinato em segundo grau de sua mãe.

No julgamento, a irmã de Grantham fez uma declaração à juíza da Suprema Corte Kathleen Ker, chamando o caso de “trágico” e “comovente”. O juiz disse que foi uma “graça salvadora” que Grantham escolheu se entregar e não cometer um assassinato em massa.

Carreira como ator

Ryan Grantham, apareceu em um episódio de Riverdale de 2019. Ele interpretou Jeffery Augustine no episódio ‘Chapter Fifty-Eight: In Memoriam’. Ele também é conhecido por sus participações em ‘Diário de um Banana’ e ‘Supernatural’.

Grantham começou a atuar aos 9 anos, com créditos como ‘iZombie’, ‘Unspeakable’, ‘Way of the Wicked’, ‘Riese’ e ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’.