4 polêmicas que você precisa saber antes da estreia de “Chocolate com Pimenta”

“Chocolate com Pimenta” está em sua quarta exibição na TV Globo e é claro que como toda novela marcante, os bastidores são repletos de polêmicas e confusões e na trama de Walcyr Carrasco, exibida após o “Jornal Hoje”, não é diferente.

Indo ao ar originalmente em 2003, na faixa das 18 horas, a novela tem muito humor e sarcasmo, mas nos corredores do Projac o clima com alguns atores e cenas era outro, já que a trama chegou a ir até à justiça. Confira abaixo as polêmicas de “Chocolate com Pimenta”!

Problemas com a Justiça

Bárbara (Lília Cabral), Jezebel (Elizabeth Savalla) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) em "Chocolate com Pimenta" (Renato Rocha Miranda/Globo)

Como foi dito acima, “Chocolate com Pimenta” foi parar na justiça e o motivo foi a classificação etária da novela de Walcyr Carrasco. Tudo aconteceu quando a trama estava no ar e a Globo foi notificada pelo Ministério da Justiça, alegando que a trama era “picante” para o horário.

Então, na época, a novela das seis passou de indicada para maiores de 10 anos, para maiores de 12 anos. Além disso, a Globo deveria mudar o folhetim de horário, passando ele para o das 20 horas, mas isso não aconteceu.

Ex-BBB no elenco

Em "Chocolate com Pimenta", Juliana Alves interpretou Selma (Reprodução/Globo)

Não foi apenas Jade Picon que enfrentou problemas ao entrar em uma novela da Globo. Em 2003, Juliana Alves, que tinha participado do “BBB 3″, estreava em uma produção da Globo e não imaginava que enfrentaria críticas pesadas sobre a sua atuação.

Alguns anos após sua passagem por “Chocolate com Pimenta”, a famosa disse que o fato dela ter saído de um reality show foi uma barreira no set de gravação: “Sofri preconceito por ser negra e tive mais dificuldade para que acreditassem em mim por ser uma ex-Big Brother”.

Homem vestido de mulher

Na cena de "Chocolate com Pimenta", Beto (Alexandre Barilari) vai consultório corta os cabelos de Bernardo (Kayky Brito) (Gianne Carvalho/Globo)

Kayky Brito foi um dos atores que mais ganhou notoriedade com a exibição da novela, onde interpretou Bernardete, que depois descobre que não é uma menina e se torna Bernardo.

Mas, aos 15 anos, o ator precisou enfrentar a rejeição fora das gravações por parte do público. Nas ruas o personagem não era visto com bons olhos e Kayky chegou a pensar em sair da novela: “Houve momentos em que pensei em desistir”, afirmou o ator durante uma entrevista na época.

Personagem careca

Em "Chocolate com Pimenta", Lília Cabral usou maquiagem para fazer Bárbara careca (João Miguel Júnior/Globo)

Na trama, Lília Cabral interpretou a personagem Bárbara, que ressurgiu das cinzas para atrapalhar o casamento entre Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e Jezebel (Elizabeth Savalla) e, na cena, ela precisa aparecer sem cabelo, algo que foi negado pela atriz.

Na época, a veterana se recusou a raspar o cabelo e negociou com o autor para que tudo fosse feito com a ajuda da maquiagem, que lhe colocou uma pele de látex.

