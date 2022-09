Jojo Todynho é destaque entre as 100 afrodescendentes influentes do mundo

Nesta semana, a fama de Jojo Todynho subiu mais um degrau. A famosa entrou na lista das cem afrodescendentes mais influentes do mundo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a divulgação da lista, na última quarta-feira (21), a contratada da TV Globo receberá o prêmio “Os Maiores Influenciadores Afrodescendentes” (MIPAD, sigla em inglês), que é distribuído desde 2017. Em suas redes sociais, Jojo não fez questão de agradecer pelo reconhecimento.

“Ser reconhecida pelo MIPAD e pela ONU como uma das 100 Afrodescendentes mais influentes no mundo abaixo dos 40 anos na categorias cantora, influencer e apresentadora; é para mim mais do que um reconhecimento público, é sobretudo um carinho de Deus me dizendo que estou no caminho certo e de que Ele é por mim”.

Em seguida, a famosa lembrou de sua origem, em Bangu: “Ao longo dessa minha jornada eu venho redescobrindo minha essência. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do Rio da Prata, sou das ruas de Bangu com muito orgulho, tudo o que sou, eu sou por que sou fruto de um chão preto que me formou com muito amor, e a cada dia mais eu entendo que antes de ser de Bangu, eu sou de África, sou uma mulher afrodescendente que muito provavelmente nasceria no Continente Mãe se não fosse as mazelas do sequestro da escravidão”.

Em seu discurso, Jojo Todynho também lamentou que vive em um país onde a mulher preta é vítima de feminicídio: “O ódio contra mulheres como eu no Brasil está cada vez mais naturalizado, mas nós não iremos retroceder. A jornada de uma mulher preta que vive em um País onde 62% das vítimas de feminicido são mulheres pretas, é uma jornada dura e por vezes cruel”.

O prêmio será entregue apenas em 2023, no Estados Unidos: “Ano que vem quando eu estiver recebendo esse prêmio em Nova York, todos vocês estarão naquele palco junto comigo; minha família, minha equipe, meus amigos, meus fãs, meu povo... esse reconhecimento é atravessado por todos vocês que me dão garra e condições de avançar todos os dias, escreveu a famosa.

