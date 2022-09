4 atores de “Chocolate com Pimenta” que abandonaram a carreira na TV

Em "Chocolate com Pimenta", Mariana Ximenes interpreta Ana Francisca (João Miguel Júnior/Globo)

Participar de uma novela pode ser um grande sonho para muitos atores e atrizes que sonham em fazer sucesso na TV e nas redes sociais. Mas, depois que “Chocolate com Pimenta” chegou ao fim, em 2003, parte do elenco decidiu abandonar a carreira na TV e partir para novas profissões.

Maria Maya

Maria Maya trabalha como diretora de peças teatrais e filmes (Reprodução/Globo)

Em “Chocolate com Pimenta”, a atriz interpretava Lili, uma mulher hipocondríaca. Depois da trama de Walcyr Carrasco, ela voltou em “Amor à Vida”, vivendo Alejandra. Mas, a novela das nove foi a última como atriz, já que ela decidiu seguir para os bastidores das produções.

Atualmente, Maria Maya, que é filha do diretor Wolf Maya, atua como diretora no teatro e no cinema.

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira trabalha em uma empresa de games (Reprodução/Globo)

Quando gravou a novela de Walcyr Carrasco, o ator ainda era criança e fez o papel de Tonico, filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício), protagonistas da trama.

Depois de “Chocolate com Pimenta”, Guilherme voltou a atuar em 2011, quando esteve no elenco da versão brasileira da novela “Rebelde”, mas atualmente ele atua como executivo de contas em uma empresa de games.

Luiz Antônio do Nascimento

Luiz Antônio do Nascimento tem uma escola de teatro e é escritor de livros (Reprodução/Globo)

Com a volta de “Chocolate com Pimenta”, Luiz fará uma dobradinha nas tardes da Globo, já que ele também interpretou Buscapé em “O Cravo e a Rosa”. Já na novela que volta em 26 de setembro, ele viveu o Joia.

Anos depois da novela da Globo, o ator decidiu não abandonar a carreira, mas atuar nos bastidores. Hoje, ele é dono de uma escola de teatro no Rio de Janeiro e também escreve livos para o público infantil.

Gabriel Azevedo

Gabriel Azevedo trabalha com música (Reprodução/Globo)

Depois de viver Fabrício em “Chocolate com Pimenta”, Gabriel voltou à Globo em 2014, quando esteve em “Malhação”, mas a carreira na frente das câmeras deixou de ser uma prioridade e agora ele está focado em trabalhar com música.

