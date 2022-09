Personagem de “Pantanal” tem RG e Silvero Pereira comprovou

As gravações do remake de “Pantanal” acabaram e com o elenco em clima de despedida alguns segredos dos bastidores estão sendo revelados nas redes sociais. Recentemente, o ator Silvero Pereira revelou que José Leôncio (Marcos Palmeira) tem um RG.

Em imagens postadas no Instagram, o intérprete de Zaquieu mostrou o documento falso com a foto Renato Góes, o rei do gado da primeira versão, que atualmente está no elenco de “Mar do Sertão”, trama das 18 horas.

“Duas semanas para encerrar as gravações e o coração anda acelerado , apertado e emocionado por fazer parte dessa história”, escreveu o ator na legenda.

Além da foto de Renato Góes caracterizado como José Leôncio, o documento, criado pela equipe de arte da TV Globo, traz, no verso, os nomes completos do pai e mãe do peão. Vale destacar que a mãe do personagem não aparece na novela “Pantanal”.

Jantar na fazenda com clima de “BBB”?

Por falar em reta final de “Pantanal”, o almoço promovido por Zé Leôncio nesta semana virou um dos assuntos da web, que comparou a cena com o “Big Brother Brasil”, reality show que está indo para sua 23ª temporada.

Reunindo Tenório (Murilo Benício), Zuleica (Aline Borges), Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) na mesma mesa, o evento foi comparado ao jogo da discórdia, onde os participantes do “BBB” se reúnem para jogar farpas e promover aquela discussão básica.

O Zé Leôncio criou seu próprio Jogo da Discórdia. #Pantanal pic.twitter.com/i2Yk0P6p34 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 22, 2022

Para outros, o personagem de Marcos Palmeira virou o Boninho da novela da Globo, já que criou do nada um momento desagradável: “Zé Leôncio quer ver o parquinho pegar fogo”, escreveu um anônimo ao postar uma foto do rei do gado no Twitter.

O remake de “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibido em 1990, na extinta TV Manchete. Em outubro, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

