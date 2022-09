Estilosa: Marina Ruy Barbosa usa combinação de luxo de R$ 12,8 mil com top laçado de cristal

Marina Ruy Barbosa segue surpreendendo com suas escolhas do guarda-roupa. Em um evento VIP promovido por uma marca de bebida nesta quarta-feira (21), em São Paulo, a atriz chamou a atenção com seu look ao eleger uma combinação luxuosa e moderna para brilhar na ocasião.

A artista elegeu um top em formato de laço com bordado de cristal luxuoso para compor seu modelito. A peça faz parte de uma coleção da grife estadunidense AREA, marca conhecida e utilizada por diversos outros artistas. O top usado por Marina é 100% de algodão, com alças ajustáveis.

A peça se encontra no site da AREA, disponível pelo valor de US$ 2,495 (R$ 12,8 mil). Além do top de laço, a artista completou o look com uma legging de látex azul marca Atsuko Kudo e uma sandália com plataforma alta e salto agulha, da Saint Laurent, além de um choker Gucci.

Marina Ruy Barbosa e Dua Lipa: Vestido de luxo avaliado em R$ 28 mil

Marina Ruy Barbosa seleciona vestido de grife utilizado por Dua Lipa avaliado em quase R$ 23 mil (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa/@dualipa)

Na semana passada, Marina Ruy Barbosa marcou presença em um evento em São Paulo e escolheu um vestido de luxo para a ocasião, da marca Saint Laurent.

O mesmo look da marca de grife foi utilizado por Dua Lipa em Paris, na França, em outro evento. O vestido possui uma coloração básica de preto, além de um decote marcante. A peça comporta uma flor roxa no fim do decote, caracterizando-se como o detalhe chave da roupa.

Avaliado em quase R$ 23 mil, o vestido foi utilizado pela ruiva na comemoração de 50 anos da Arezzo. Dua Lipa elegeu a peça para um evento próprio da marca de grife, Saint Laurent, com o intuito de prestigiar o perfume do qual é a garota propaganda, da fragrância Libre.

