“Ela tem que para”, criticou Jojo Todynho sobre famosa em “A Fazenda 14”

Jojo Todynho, campeã de “A Fazenda 12″, está atenta aos comentários e ações dos famosos que estão na 14ª temporada do reality show da Record TV e, nesta semana, ela resolveu criticar a postura de Bia Miranda.

Pelo Twitter, a cantora disse que a influenciadora digital precisa mudar o seu comportamento e discurso dentro do confinamento dentro da sede: “Estou gostando da Bia, porém acho que ela tem que parar de ficar falando de Adriano como se fosse um troféu. Ela tem tudo para crescer no jogo”, disse a famosa.

Estou gostando da Bia… porém acho que ela tem parar de ficar falando de Adriano como se fosse um troféu 🤦🏾‍♀️



Ela tem tudo pra crescer no jogo. — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) September 22, 2022

Vale destacar que o relacionamento com o jogador de futebol foi um dos assuntos mais comentados pela dançarina desde que entrou no paiol. O tal namoro teria rachado a família de Bia Miranda, já que, na época, a influencer teria falado em suas redes sociais que sua mãe, Jenny Miranda, também estava interessada no jogador, criando um clima estranho. Mas, Jenny negou a informação e alegou que o problema do namoro seria a diferença de idade entre os dois.

De olho na fama, Bia Miranda largou o emprego para conquistar uma vaga em “A Fazenda 14” (Reprodução/Record TV)

Durante uma conversa com os demais participantes, a neta de Gretchen confirmou que viveu o romance e que sua mãe sabia de tudo: “Minha mãe sabia, sim, desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro era ela, porque ela já está desesperada para ter isso”, contou ela.

Além do romance com o ex-jogador do Flamengo, Bia Miranda contou que não conseguia se sustentar apenas como influenciadora digital. Segundo ela, para entrar no reality show da Record TV foi preciso pedir demissão do trabalho que fazia em paralelo ao TikTok e Instagram: “Vou trabalhar com meu Instagram mesmo, porque saí do meu trabalho para vir para cá [A Fazenda]. Eu ficava de madrugada no trabalho, por isso que não durmo”, revelou a participante.

