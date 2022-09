Depois de matar o vilão de “Pantanal”, Alcides terá crise de ciúmes

No remake da novela “Pantanal”, Alcides (Juliano Cazarré) será o responsável por matar Tenório (Murilo Benício) e não vai esconder a notícia de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que ficará surpresa. Mas, após acertar as contas com o vilão da novela da Globo, o peão ficará mordido de ciúmes.

Tudo acontece quando Alcides decide contar toda a verdade sobre a morte do pai de Guta (Júlia Dalavia). Na cena, prevista para ir ao ar em breve, ele conta para sua amada que ela não precisa mais ter medo do grileiro, já que ele morreu. Neste momento, a dona de casa fica assustada, e começa a chorar.

No remake de "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) conta para Maria (Isabel Teixeira) quem matou Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

Ao ver que Maria está triste, Alcides deixa o ciúmes falar mais alto e questiona se ela está chorando pelo ex-marido: “Vai chorar por ele agora?”, pergunta o peão. Mas, ela afirma que não está chorando pelo grileiro: “Não estou chorando por ele... Estou chorando pela minha filha. E pelo meu neto também”, dirá Maria.

Ainda com muita raiva, Alcides conta que não foi Zaquieu (Silveiro Pereira) que matou o vilão do remake de “Pantanal” e sim ele, que contou com a ajuda do ex-mordomo: “Pois o maldito tá morto. E não foi o Zaquieu quem fez o serviço, fui eu”, enfatiza o peão.

Em "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) aparece para Alcides (Juliano Cazarré) lembrando da importância de sua vingança (Estevam Avellar/Globo)

Maria fica curiosa, e é neste momento que ele descreve a cena da morte de Tenório: “Atravessei ele na zagaia. Que nem o cramulhão disse que tinha que ser. Finquei ele no chão. E uma sucuri deu cabo do resto”, explica o peão.

Bruaca segue sem acreditar e questiona o amado se não sobrou nada do ex-marido para contar a história. Alcides afirma que não e segue demostrando muito ciúmes com a reação da namorada: “”E, se Você for chorar pelo maldito, vá chorar em outro canto”, responde ele, com raiva.

