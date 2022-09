‘A Órfã 3’ pode acontecer? Tudo o que se sabe até o momento

Após 13 anos, a franquia de ‘A Órfã’ retornou aos cinemas com uma abordagem um pouco diferente. Haja vista que a personagem morre no primeiro filme, a sequência se trata da origem da figura de Leena Klammer, a famosa Esther (Isabelle Fuhrman); ou seja, retrata eventos antes do longa inicial. Com a estreia no Brasil ocorrida em 15 de setembro, há chances para uma continuação?

De acordo com o portal Screen Rant, o diretor de ‘A Órfã 2: A Origem’, William Brent Bell, revelou a possibilidade de um terceiro filme, mas apenas com uma condição: a franquia fazer jus a uma trilogia com a ajuda dos fãs.

Ao podcast Bloody Disgusting The Boo Crew, Bell ressaltou que produziria um terceiro filme de ‘A Órfã’ apenas com um roteiro legal em mãos.

“Eu nunca faria isso se Isabelle não fizesse. E também teria que ser um roteiro muito legal. Conversamos... brincamos sobre tudo. Há 30 anos da vida dela [que não exploramos]. E há tanta experiência de vida com a qual podemos brincar. E acho que por causa do tom deste filme, podemos ficar mais escuros e mais claros. Torne-a mais responsável e má, mas também se divirta ainda mais às vezes. Então, é claro que há [potencial lá]”, disse.

Trama de ‘Órfã 2: A Origem’

A sequência da franquia explora a origem de Leena Klammer, a mulher de 33 anos que se passa por uma criança devido a um distúrbio hormonal que a impede de evoluir fisicamente como adulta.

‘Órfã 2′ se passa antes dos eventos do primeiro filme de 2009, mostrando como a fuga de Leena aconteceu para a América.

A trama retrata a personagem assumindo a identidade de Esther, se infiltrando em uma família para roubar seus pertences. Contudo, seu envolvimento dentro da casa fica cada vez mais intenso, gerando grandes estragos.