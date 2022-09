“A Fazenda 14”: Eliminado deseja que Tiago Ramos deixe o reality show

Bruno Tálamo, ex-repórter do “A Tarde É Sua”, foi o primeiro participante a deixar “A Fazenda 14″ e, após o fim do programa ao vivo, ele contou para Adriane Galisteu que gostaria que Tiago Ranis também fosse eliminado da competição.

Em um vídeo, postado no Stories de Adriane Galisteu, o jornalista afirmou que enxergava o modelo como um amigo: “Eu achava que ele era meu amigo, mas ele me colocou aqui. Eu quero que o Tiago saia na próxima semana”.

A eliminação de Bruno Tálamo aconteceu na noite desta quinta-feira (22), quando ele conquistou apenas 15,69% dos votos e precisou deixar a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O jornalista perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah e Tiago.

Desde que deixou “A Fazenda 14″, o famoso não apareceu em suas redes sociais. Vale destacar que ele estava muito abalado com a notícia dada por Adriane e chorava enquanto Deborah voltava para a casa principal do programa.

Dentro do programa, Bruno Tálamo tentou ficar próximo de todos os famosos, mas destacou que se sentia deslocado. Além disso, o jornalista fez uma forte aliança com Deborah Albuquerque, com quem dividiu a baia e, é claro, a roça.

O desabafo ocorreu durante uma conversa com Shayan Haghbin, que já arrumou confusão com Deolane Bezerra. Segundo o jornalista, ninguém interage com ele: “”Fico ao lado das pessoas, tento brincar, tento dançar, mas ninguém me dá a chance. Estou me sentindo deslocado e isso mexe comigo”, disse ele.

Sem papas na língua, o ex-participante do “Casamento às Cegas”, da Netflix Brasil, disse que o problema é que a casa está dividida e o ex-galã do “A Tarde É Sua” tomou partido: “A galera meio que se partiu ao meio e você foi para outro lado”, relatou o empresário.

Além das lamentações, Bruno Tálamo comemorando seu aniversário com um bolo preparado pelos colegas e até tentou platinar a barba. Falando nisso, a apresentadora de “A Fazenda 14″ não gostou do look e pediu para ele voltar ao antigo visual.

