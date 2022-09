“Pantanal”: Cena final mostrou Zé Leôncio dando conselhos para sua neta

Nas cenas finais de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai morrer e se transformará no novo protetor da região e como em todo final de novela o tempo deve caminhar rápido para que todas as histórias tenham o seu fim.

Depois de muita tragédia e despedidas, a filha de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), que leva o nome de Maria Marruá Leôncio, vai crescer e aparecerá andando de mãos dadas com seu avô, que será o atual Velho do Rio.

Personagem de Alanis Guillen em "Pantanal" decide ter a filha fora da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Instagram)

Na cena, Zé aparece conversando com a menina, que pede para ele contar uma história e ele questiona qual tipo de história ela deseja ouvir: “Da moça que virava onça”, responderá a pequena. Neste momento, o Velho do Rio responde: “Que nem você?” e ela afirma que só vira quando fica com “reiva”.O filho de Irma (Camila Morgado) também aparece ao lado da entidade.

Vale destacar que este final é uma adaptação de Bruno Luperi, autor do remake, onde a filha de Juma é a reencarnação de sua mãe, Maria Marruá (Juliana Paes), que morreu no início da segunda fase da novela.

O retorno de Trindade

Em cenas que vão ao ar a partir desta sexta-feira (23), Irma começa a sentir as contrações no mesmo dia em que Juma (Alanis Guillen) dá à luz à filha. Entre uma contração e outra, inclusive, ela tem uma visão sobre o nascimento da sobrinha-neta, e dá a notícia aos moradores da fazenda.

Embora o fato seja interessante, não é o mais surpreendente que acontece naquela noite. Horas e mais horas se passam durante seu trabalho de parto e Filó (Dira Paes), que está assistindo Irma neste momento, se preocupa porque ela insiste em dizer que o filho só vai nascer quando Trindade (Gabriel Sater) chegar, algo que ninguém por ali acredita que vai acontecer. Mas é quando Filó deixa o quarto por um instante que o violeiro repentinamente aparece dizendo que a princesa dele não está sozinha.

Em "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) retorna para o parto de Irma (Camila Morgado) (Divulgação/Globo)

Neste momento, Irma já está entregando os pontos, acredita que vai morrer junto com o filho, e que Trindade só estaria ali para dizer adeus. Mas o violeiro diz que é ele quem vai embora e está ali para se despedir. Pede que ela não tenha medo de nada e que deve apenas deixar o filho nascer, que ele está ali para acabar de uma vez por todas com esse tormento. Poucos segundos depois, o bebê de Irma nasce, e Trindade o liberta de qualquer vínculo que possam ter.

Quando Mariana (Selma Egrei), Filó e José Lucas (Irandhir Santos) entram no quarto, o violeiro já não está mais ali. Mas Irma não é a única a vê-lo. José Lucas, ao ouvir o relato do parto, vai atrás do peão e o encontra do lado de fora, a tempo de lhe cobrar explicações sobre sua partida.

