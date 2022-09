No “Encontro”, Laura Cardoso revelou que tem medo de novos personagens

Aos 95 anos, Laura Cardoso foi homenageada no “Encontro” e disse à Patrícia Poeta, apresentadora do programa, que ainda sente medo ao estrear um novo personagem, seja na televisão, no teatro ou no cinema.

Ao assistir uma linha do tempo de sua carreira no quadro “TBT do Encontro”, a veterana afirmou que seu maior receio é não acertar: “Eu fico com medo e com frio na barriga. Eu penso ‘será que eu vou acertar e fazer bem?’. Eu tenho medo de começar e não acertar”, revelou a famosa.

Laura Cardoso vendo esses trabalhos lindíssimos ❤️ Eu amo! #Encontro pic.twitter.com/M1Vu9PDFaj — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 22, 2022

Ela ainda disse que não consegue distinguir as personagens que viveu nas novelas da Globo e que trabalhar é uma dádiva: “Todos os personagens que eu faço eu amo. Não tem um que eu reclamo. Todos são bem-vindos. Eu me dedico de corpo e alma. Trabalhar é algo maravilhoso. Quando você se dedica a algo que gosta, dá certo”.

Depois deste depoimento, Laura Cardoso recebeu homenagens de dois colegas de profissão. Por vídeo, Lima Duarte apareceu mostrando um quadro com fotos do passado e se declarou para a amiga: “Meu amor, minha querida. Minha velha amiga da TV Tupi. Te saúdo por sua paixão pelo trabalho, essa ânsia pautada e conduzida pelo amor. Seja muito feliz”, disse ele.

Quem também gravou uma homenagem foi Glória Pires, que atuou com Laura Cardoso em “Mulheres de Areia”, um clássico da Globo: “Manhã iluminada por Laura Cardoso. Ninguém imagina o quanto ela é debochada e está sempre pronta para dar uma gargalhada. Você merece todas as homenagens. Você é um exemplo para todos os artistas brasileiros. Obrigada por estar aqui e por toda sua generosidade”, disse a atriz, deixando Laura muito emocionada.

No fim da homenagem, a plateia e todos que estavam no estúdio do “Encontro”, desta quinta-feira (20), apareceram usando uma máscara com o rosto da atriz da Globo.

