Marina Ruy Barbosa seleciona vestido de grife de quase R$ 23 mil utilizado por Dua Lipa

Para os que acompanham os bastidores da vida de Marina Ruy Barbosa sabem que a atriz costuma portar joias e looks luxuosos por onde passa. Desta vez, a artista elegeu uma peça da grife Saint Laurent, para um evento no Rio de Janeiro.

O mesmo look da marca de grife, já consagrada, foi utilizado por Dua Lipa em Paris, na França. O vestido possui uma coloração básica de preto, além de um decote marcante. A peça também possui uma flor roxa no fim do decote, caracterizando-se como o detalhe chave da roupa.

Avaliado em quase R$ 23 mil, segundo o Glamour, o vestido foi utilizado pela atriz na comemoração de 50 anos da Arezzo. Dua Lipa elegeu a peça para um evento próprio da marca de grife, Saint Laurent, com o intuito de prestigiar o perfume do qual é a garota propaganda, da fragrância Libre.

Veja mais notícias sobre famosos:

Cruzamento do tapete vermelho com joias luxuosas no Festival de Cinema de Toronto

Tudo sobre as joias de luxo de Marina Ruy Barbosa no Festival de Cinema de Toronto (Gonçalo Silva/Reprodução/Divulgação)

Marina Ruy Barbosa marcou presença no Festival de Cinema de Toronto, através de convite especial recebido da Bulgari para a América Latina e ousou no uso das joias.

A atriz e empresária teve sua participação na estreia mundial do docufilme ‘Inside the Dream’, com a abordagem sobre as criações brilhantes por trás das coleções de Alta Joalheira Bulgari.

Durante o evento, Marina Ruy Barbosa selecionou um luxuoso bracelete da coleção Fiorover, por cima da manga de seu vestido que cobria a palma da mão. A atriz também portou um colar Diva’s Dreams de diamantes cravejados em pavé, acompanhado com os brincos da mesma linha.

“Então, foi maravilhoso poder cruzar o Red Carpet e prestigiar a première, onde pude descobrir um pouco mais sobre a delicada criação de peças de alta joalheria. Ter a oportunidade de assistir aos bastidores desse processo aumentou ainda mais o meu fascínio por joias e pedras preciosas. É como ver um sonho se tornar realidade!”, descreveu a atriz.

