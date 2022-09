“Mais Você”: Ana Maria Braga aprova sorvete de flores e fãs querem saber o valor

Ana Maria Braga aproveitou a chegada da primavera para levar ao “Mais Você” um sorvete feito com pétalas de flores, uma sobremesa que tem muita relação com a estação, que começa na noite desta quinta-feira (22), e é feita com nitrogênio líquido alimentício.

No programa, o repórter Cauê Fabiano apareceu em um restaurante localizado na região central de São Paulo e apresentou a iguaria para a apresentadora e para o Louro Mané, que estavam no estúdio, e diferente da receita exibida na quarta-feira (21), ela aprovou o sabor.

“É meio gelado, mas é muito bom”, disse ela, que foi interrompida com as indiretas do mascote do “Mais Você”, que soltou um “é claro, é sorvete”.

"Mais Você": Cauê Fabiano leva sorvete e flores e Ana Maria Braga aprova (Reprodução/Globo)

Nas redes sociais, os fãs do programa questionaram qual seria o valor do sorvete, mas criticaram a ideia de colocar uma seringa na sobremesa: “Depois de mais dois anos falando de vacinação a última coisa que eu queria era sorvete com uma seringa”, escreveu um anônimo.

Outro brincou com as diferenças do clima no Brasil: “Eu aqui tomando café nesse frio perpétuo no sul, enquanto a Ana Maria está tomando um sorvetão. Saudades”.

Além do sorvete de flores, Ana Maria Braga também entrevistou o ator Marcelo Serrado, protagonista da novela “Cara e Coragem”. No programa, o galã contou que perdeu peso para interpretar Moa e Ana Maria enfatizou que foram 8 kg: “Eu peguei um time forte para me ajudar. Alimentação e cabeça. Às vezes, você está comendo à noite e é só ansiedade. Antes de ir pro Projac eu vou para academia”, contou o famoso.

No bate-papo, que aconteceu na mesa de café da manhã do “Mais Você”, Marcelo Serrado celebrou o marco na trama da Globo: “Chegar ao capítulo 100 é uma comemoração para todo mundo. Para os atores, a técnica”, comemorou o ator.

Hoje é dia do capítulo 100 de #CaraECoragem! Preparados para mais ação? #MaisVocê pic.twitter.com/dncDOQ2Bm9 — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 22, 2022

Em seguida, ele recebeu uma homenagem de Paolla Oliveira, que faz seu par romântico em “Cara e Coragem”. Por vídeo, a atriz agradeceu a parceria: “É um prazer falar do Marcelo Serrado, esse grande companheiro de trabalho. Que não cai nas minhas pilhas e que topa tudo. Essa pessoa que se deixa ser impulsionado por outra pessoa”, disse ela.

Ao agradecer o carinho, Marcelo disse que Paola é uma artista incrível e muito dedicada: “É um privilégio ter ela em cena e poder dividir”.

