‘Friends’ estreava há 28 anos; relembre os 10 melhores episódios

“Friends” é lembrada sempre como uma das principais séries de comédia da televisão estadunidense - senão a maior até o momento. Nesta quinta-feira (22), os fãs tem uma celebração: há exatamente 28 anos a sitcom estreava no canal NBC.

São mais de 200 episódios (236, para ser exato) ao longo de 10 anos e 10 temporadas. E mesmo tendo encerrado em maio de 2004, a série continua ainda muito presente na cultura pop contemporânea, figurando entre as mais assistidas da Netflix quando esteve no catálogo da plataforma.

Cringe ou não, os fãs defendem a produção com unhas e dentes. Não é para menos, afinal muita coisa foi inspirada na série desde então, sejam os looks de Rachel (Jennifer Aniston), seja o formato de narrativa inspirada em grupos de amigos - como “How I Met Your Mother”, com quem é constantemente comparada.

O Metro World News fez então uma lista com os 10 melhores episódios da série, levando em consideração a avaliação dos fãs no site IMDb, que agrega informação sobre produções audiovisuais.

Surpreendentemente, o último episódio - que costuma emocionar a maioria dos fãs de boa parte das séries - não é o mais bem classificado das série. E nem o primeiro. Confira a lista a seguir:

10. “Aquele do Casamento da Monica e do Chandler” (Temporada 7, Episódio 24)

9. “Aquele com Todos os Dias de Ação de Graças” (Temporada 5, Episódio 8)

8. “Aquele do Casamento do Ross” (Temporada 4, Episódio 24)

7. “Aquele dos Embriões” (Temporada 4, Episódio 12)

6. “Aquele do Boato” (Temporada 8, Episódio 9)

5. “Aquele com o Videotape” (Temporada 8, Episódio 4)

4. “Aquele da Proposta de Casamento” (Temporada 6, Episódio 25)

3. “Aquele com o Vídeo de Formatura” (Temporada 2, Episódio 14)

2. “O Último” (Temporada 10, Episódio 17)

1. “Aquele em que Todos Descobrem” (Temporada 5, Episódio 14)

