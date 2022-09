“Estou nervosa”, afirma Jojo Todynho ao saber de projeto com Alex Escobar

Com a agenda cheia de compromissos, Jojo Todynho precisou adiar o sonho de ser mãe e focar nos projetos que estão aparecendo, como o “Central da Copa”, programa que estreia em novembro, na Globo.

Na atração, a famosa estará ao lado de Alex Escobar para comentar os jogos da Copa do Mundo de 2022 e não esconde de ninguém que está muito ansiosa “Estou nervosa, mas ele [Alex Escobar] já me tranquilizou. Falou para eu ficar tranquila e que vai me ajudar em tudo em que eu tiver dificuldade”, disse a cantora ao GShow.

Segundo ela, que estará ao lado de outros comentaristas da Globo, seu trabalho será o de comentar o desempenho dos times e para quem acha que Jojo não entende nada de futebol, a artista mandou o recado: “Sou fã de futebol, flamenguista, mas ainda não comecei a estudar. Mas, já comprei meu álbum de figurinhas. O Alex também falou para eu ficar tranquila, ele vai me direcionar”.

Jojo Todynho nos bastidores da série Os Parças (Divulgação/Globoplay)

Além do Central da Copa, Jojo Todynho está se preparando para outros projetos na Globo, onde também fará reportagens especiais para o “Mais Você”, de Ana Maria Braga: “Estou à mercê da Globo. Onde eles me colocarem, eu vou. Como estou nessa batida de gravação, devem me colocar para começar a trabalhar na emissora no ano que vem. Não sei ainda se vou para o Mais Você, Domingão ou vou fazer outras coisas”.

Jojo está de olho em outra emissora

Mesmo contratada pela Globo, Jojo Todynho continua assistindo o reality show “A Fazenda”, exibido pela Record TV e também onde ela ganhou R$ 1,5 milhão, ao participar da 12ª temporada.

Desta vez, Jojo Todynho foi citada por Vini Buttel, que fez um comentário preconceituosos sobre a famosa: “Fazer aquele teste cardíaco e eu, debochado que sou, falei: a Jojo aguentou fazer esse teste?”, comentou ele com tom de ironia.

Comentário gordofóbico de Vini Buttel em "A Fazenda 14" faz JojO Todynho pedir a saída do modelo (Reprodução)

Ao saber que o ex-De Férias com Ex, da MTV, Jojo Todynho usou o seu perfil no Twitter para rebater a fala e disse que vai ajudar a eliminá-lo do reality show da Record TV: “Vini eu não só passei no teste, como fui “campeã”, mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar mutirão pra tirar esse ser”, avisou ela visivelmente irritada.

