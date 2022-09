“A Fazenda 14”: Naldo Benny perdeu a linha após comentário de MC Créu; entenda

Naldo Benny e MC Créu brigam após participação do funkeiro em "A Fazenda 14" (Reprodução)

MC Créu não foi escolhido para o elenco oficial de “A Fazenda 14″, mas durante o pouco tempo que ficou no paiol conseguiu arrumar um grande problema para cuidar fora do reality show da Record TV, já que Naldo Benny, marido de Moranguinho, quer processar o funkeiro por algumas falas dentro do programa.

Tudo começou quando Ellen Cardoso, que trabalhou ao lado de MC Créu por dez anos, soube que o funkeiro iria concorrer na votação do público para uma vaga. Com a notícia, a dançarina expôs os problemas que teve na época em que fazia parte do grupo dele para os outros peões. Segundo ela, o empresário colocou cláusulas contratuais de multas, caso ela não desse os créditos para Créu em trabalhos extras, além de pagar um cachê muito baixo às dançarinas.

Dentro do paiol, MC Créu negou e disse que a mulher do Naldo não era uma pessoa confiável, entre outras declarações. Depois disso, Naldo Benny ameaçou o ex-colega de trabalho de Ellen: “Se você falar mais um ‘a’ da minha mulher, eu vou dentro da sua casa te buscar. A minha mulher entrou na Fazenda porque eu deixei. Para ela fazer um desejo artístico, um sonho artístico. Não é por dinheiro, porque eu não preciso dessa porra”, começou o artista.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Com brinde e farpas, encontro criado por José Leôncio foi desastroso

Em seguida, Naldo baixou o nível e disse que iria bater no funkeiro: “Vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pau. Estou te afirmando, não tem polícia, não tem o car***o. Vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pau porque você é mole”.

Naldo e Moranguinho são casados (Reprodução/@moranguinhoreal)

Por fim, Naldo disse que MC Créu quer a atenção na mídia e que iria fazer de tudo para entrar no reality comandado por Adriane Galisteu: “Esquece a minha mulher, agora o bagulho é eu e você. Você está querendo esculachar a mulher que eu amo. Eu até te respeitei até hoje, agora o bagulho é eu e você, de homem para homem”, completou ele.

Vale lembrar que MC Créu perdeu sua vaga para Bia Miranda na votação do público para ser o 21º participante do reality rural da Record TV.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Vini Buttel faz comentário sobre Jojo Todynho e famosa quer ele fora