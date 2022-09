Viral: Xamã abandona bordão em nova música e fãs lamentam

O projeto de rap Poesia Acústica liberou sua nova edição nesta última terça-feira (20). E apesar da presença de diversos nomes importantes, o que mais chamou a atenção dos fãs, na verdade, foi a ausência de um bordão famoso na música de Xamã.

Conhecido pelo seu hit “Malvadão 3″, o artista costuma sempre dar um jeito de encaixar um verso pedido para o governador reduzir o preço da tarifa do transporte público.

Na música citada, por exemplo, o trecho aparece bem próximo ao final da música:

Deixa eu te beijar em camêra lenta

O governador abaixa a passagem que meu bolso não aguenta

Musa do calçadão

Cê posta foto o povo comenta

O tempero dela tem pimenta

A frequência do verso - e variações dele - se tornou a marca pessoal do artista, a ponto de um compilado do trecho em músicas diferentes, reunidos por um fã, viralizar nas redes sociais.

Assista:

Justamente por isso, a ausência do trecho foi sentida pelos seguidores de Xamã. Pelas redes sociais, muito começaram lamentaram o rapper ter deixado o verso de lado em “Poesia Acústica 13″.

“O Xamã não falou do preço da passagem em Poesia Acústica 13. O mundo está mudando”, escreveu um usuário no Twitter.

“A gente sabe que o mundo tá estranho quando o Xamã não reclamou do preço da passagem em poesia 13″, comentou outro.

“Como assim Xama não reclamou do preço da passagem no poesia 13? Que isso gente, to entendendo legal não viu”, disse um terceiro.

Teve fãs que começaram a elaborar teorias. “Xamã dessa vez não reclamou da passagem pra relembrar os tempos de cobrador na van 875″, apontou um seguidor.

“O Xamã não reclamou do preço da passagem e por coincidência é a poesia acústica 13, ou seja, Lula voltando e os preços abaixando! Só não vê quem não quer hein”, apostou outro.

O próprio Xamã comentou a ausência do bordão. “Foi mal galera, já pedi tanto pra baixar que to quase desistindo”, disse.

Além de Xamã, a nova edição do “Poesia Acústica” conta com Luísa Sonza, L7NNON, MC Cabelinho, Tz da Coronel, Oruam, Chefin, N.I.N.A e Chris. Ouça:

