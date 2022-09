Participante de “A Fazenda 14” largou emprego de mecânica para entrar no reality

Bia Miranda, mais conhecida como a neta de Gretchen, está longe de ser uma das participantes mais famosas de “A Fazenda 14″ e, desde que entrou no reality show, não escondeu do público que largou seu emprego para viver o confinamento e ganhar fama e, é claro, o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Recentemente, a última integrante que entrou na sede do reality rural contou qual era o seu trabalho fora das redes sociais, onde aparece dançando e fazendo caras e bocas. Ainda no paiol, antes de ser oficializada como peoa, Bia contou para Baronesa, mãe do cantor MC Gui, qual era a sua profissão: “Eu era mecânica de carros, trabalhava com o meu namorado, de madrugada. A gente ia embora às 8 horas da manhã”, contou ela.

Segundo Bia Miranda, o convite para participar de “A Fazenda 14″ foi mágico e mostrou que ela ainda tinha chances no mundo artístico: “Cara, quando eu recebi o convite, eu já tinha me contentado com a vida que eu estava, com a rotina que eu estava, trabalhando demais. Aí, quando recebi o convite, eu não acreditei. Falei: ‘é caô, é mentira’”, contou ela aos colegas de confinamento.

De olho na fama, Bia Miranda largou o emprego para conquistar uma vaga em “A Fazenda 14” (Reprodução/Record TV)

Aos 18 anos, Bia Miranda é a participante mais jovem do reality show da Record TV, mas já tem atritos para resolver dentro do programa, que é apresentado por Adriane Galisteu: “Nem me conhece, e está falando m*rd* de mim!”, disse ela para Ingrid Ohara, ao entrar na sede.

Quem está na primeira roça da 14ª temporada

Na noite desta terça-feira (20), os peões se reuniram para formar a primeira roça de “A Fazenda 14″, que é composta por Deborah, Tiago, Bruno e Shay. Mas, um deles poderá escapar ao vencer a prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (21).

No programa, o fazendeiro Lucas indicou Deborah para a roça. Em seguida, Adriane Galisteu abriu a votação e o mais votado foi Tiago.

Já Iran Malfitano, que ganhou a prova de fogo, abriu o lampião do poder e escolheu ficar com o poder amarelo, dando o vermelho para André. Nesta dinâmica, André precisou anular o voto de três celebridades, que escolheram outra pessoa, mas nada mudou.

Em seguida, Tiago puxou Bruno, que estava na baia. E, na sequência, Iran abriu o poder da chama amarela e recebeu a oportunidade de começar o Resta Um, que acabou colocando Shay na berlinda. Para finalizar, o último peão que foi para a roça escolheu vetar Tiago da prova do fazendeiro.

