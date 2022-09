“Pantanal”: Com brinde e farpas, encontro criado por José Leôncio foi desastroso

Em "Pantanal", José Leôncio (Marcos Palmeira) promove almoço com Tenório (Murilo Benício), Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Zuleica (Aline Borges) e Alcides (Juliano Cazarré) no mesmo espaço (Reprodução/Globo)

Sem saber que Alcides (Juliano Cazarré) pretende matar Tenório (Murilo Benício) nos próximos capítulos do remake de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) colocará os inimigos para conviver durante um almoço promovido em sua fazenda.

Na reta final da novela da Globo, o fazendeiro e Filó (Dira Paes) irão servir um almoço que vai reunir Maria (Isabel Teixeira), Tenório, Zuleica (Aline Borges) e Alcides na mesma mesa. Na cena, o grileiro vai até a casa de seu inimigo para entregar para sua ex-esposa a escritura das terras no Sarandi, que ganhou na justiça e pretende reconstruir sua vida ao lado de Alcides.

"Pantanal": Mesmo não gostando, Tenório (Murilo Benício) brinda vitória de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) (Reprodução/Globo)

Sem pensar que o encontro pode gerar muitos atritos, Filó convida Tenório e Zuleica para almoçar: “Vamos se assentar, faz favor. A boia não tem nada de especial, porque nós não estávamos esperando visita”, dirá a cozinheira, que estará acompanhada de Maria Bruaca.

Tentando deixar o clima mais tranquilo, Zuleica elogia o tempero de Filó: “Nós ouvimos maravilhas do seu tempero”. Já Tenório completa: “E também a gente não é de luxo”. Mas, o almoço esquenta mesmo quando Alcides chega e se depara com o grileiro: “O patrão mandou me...”, dirá o peão, surpreso ao ver o casal sentado à mesa.

Alcides (Juliano Cazarré) quer matar Tenório (Murilo Benício), mas terá que almoçar com o vilão de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Em choque, Alcides demora para sentar na mesa e Maria chama o amado: “Anda, Alcides... Senta”. José Leôncio também elogia o profissional: “Vamos chegar, homem. Eu acho que seu Tenório e a dona Zuleica não vão se importar de um peão de boa qualidade que nem você sentar com nós”, dirá o rei do gado. Por fim, Tenório concorda com o vizinho: “Mas de jeito maneira”, responde Tenório, engolindo a raiva.

Depois, José Leôncio faz um brinde e fala da conquista de Maria Bruaca: “Eu quero propor um brinde. Desejando muita sorte pra vocês dois. Eles vão junto pra lá, Tenório, recomeçar a vida deles”. Já Tenório, mesmo com raiva, responde ao brinde: “Aquela terra é dela agora, ela faz o que bem entender. E que o passado fique no passado, para que a gente possa seguir em frente”, dirá o ex-marido de Maria.

