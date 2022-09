“Não está igual”, reclama Ana Maria ao perceber erro em receita do “Mais Você”

A sinceridade de Ana Maria Braga pegou todo mundo de surpresa no “Mais Você”, que mostrava como fazer uma pannekoek, receita típica da Holanda.

Tudo começou bem, com um chef mostrando o passo a passo da receita e o repórter Fabrício Battaglini , que estava em Holambra, cidade do interior de São Paulo, experimentando o prato. Mas, ao passar para o estúdio da Globo, Ana Maria Braga não conseguiu segurar a língua ao comentar sobre a aparência da “pizza holandesa”.

“Olha, não é por nada não, mas eu acho que o nosso aqui não está muito parecido com o do Fabrício. Eu quero aquele queijo derretido”, começou a apresentadora do “Mais Você”, que não estava muito feliz com o resultado.

Em sua defesa, o chef convidado para o matinal disse que passou a receita correta para a produção e que alguma coisa aconteceu: “Eu passei tudo certinho, Ana. Ele tem que ser comido na hora, o seu pode ter ficado esperando”.

Ana Maria Braga e Louro Mané perdem a linha ao ensinar receita no "Mais Você" (Divulgação/Globo)

Quem também tentou consertar o quadro de culinária foi Louro Mané, que ao vivo, achou o culpado pelo desastre: “É que aqui tem o ar condicionado forte”, disse o mascote do “Mais Você”. O apontamento também foi levantado pelo dono da receita, que disse que o pannekoek é algo delicado.

Por fim, Ana Maria Braga disse que irá até Holambra para experimentar o mesmo pannekoek dado ao repórter Fabrício Battaglini e chamou o intervalo com cara de quem não gostou.

Nas redes sociais, a receita que não deu certo não passou despercebida pelos fãs do matinal: “A panqueca de Holambra é a expectativa e a do ‘Mais Você’ que a Ana Maria Braga provou é a minha realidade quando tento fazer uma receita da internet”, brincou uma telespectadora.

Outro perfil do Twitter criticou a postura de Ana Maria Braga com o convidado: “Ana Maria Braga sempre muito desnecessária com os chefs de cozinha dela , o rapaz ficou morto de vergonha”.

