Guta regatinha: Julia Dalavia vai ao “Encontro” e arranca reações da web

A atriz Julia Dalavia, que interpreta a personagem Guta no remake de “Pantanal”, esteve no sofá do “Encontro” para contar as novidades da reta final de sua personagem na trama da Globo, mas Patrícia Poeta acabou ganhando destaque ao chamá-la de “Guta regatinha”, apelido dado pelos fãs da novela.

“No programa de hoje [quarta-feira (21)] teremos a presença da atriz Julia Dalavia, a Guta regatinha, para conversar com a gente sobre a novela”, disse a apresentadora do matinal, que acabou gerando muitas reações dos telespectadores. No Twiiter, uma anônima destacou o presente: “Guta regatinha ganhando uma regatinha de presente no programa”.

Outra fã do programa da Globo destacou que Patrícia Poeta errou o nome da personagem de “Pantanal” durante a chamada do programa: “A Patrícia Poeta chamando a atriz de Duda Regatinha de ‘Pantanal’ Primeira vez que deu uma dentro”, escreveu ela na rede social.

Quem também não passou despercebida foi a plateia do “Encontro”. Em uma postagem, o anônimo disse que uma pessoa que estava assistindo o programa no estúdio gritou: “A mulher gritando Guta regatinha”.

Já aproveitou para fazer uma crítica ao “Encontro”, que começa sempre com as notícias do dia: “Levaram a Guta no ‘Cidade Alerta’ [Programa policial da Record TV], a pobre tá no sofá sozinha assistindo essas desgraças daqui a pouco ela chora”.

Mas não foi só sobre os looks de Guta que a atriz Julia Dalavia falou no “Encontro”. Nesta quarta-feira (21), ela recebeu uma homenagem de Lucas Leto, o ator que interpreta Marcelo, seu par romântico no remake de “Pantanal”.

“Julinha, meu amor, minha amiga, muito obrigado pelo trabalho que a gente fez. Muito obrigado pela sua amizade, seu olhar, sua troca. Trabalhar com Julia Dalavia é muito bom, a gente aprende e se inspira. Nesse caminho eu ainda ganhei uma amiga, para trocar, para poder falar da vida, de coisas pessoais. Então, eu só tenho que te desejar muita sorte e caminhos abertos”, disse o ator Lucas Leto, em um vídeo.

Em seguida, ela agradeceu o carinho e começou a chorar: “”O Lucas é muito especial. Foi um presentão ter ele como par. Ficamos muito amigos”.

