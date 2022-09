Casado e com filho: Confira o destino de José Lucas em “Pantanal”

Final de José Lucas, personagem de Irandhir Santos no remake de "Pantanal", será feliz (João Miguel Júnior/Globo)

José Lucas (Irandhir Santos) surgiu na segunda fase do remake de “Pantanal” para mexer com a vida de todos os moradores da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), já que o caminhoneiro não imaginava que ao perder seu veículo, que foi roubado no meio da estrada, ele encontraria seu pai e mais dois irmãos.

Mas, ao longo da novela da Globo, o personagem deixou de ser apenas o filho mais velho do rei do gado para ganhar uma história conturbada de amor com Irma (Camila Morgado), que é tia de Jove (Jesuíta Barbosa) e ficou dividida entre o meio-irmão de seu sobrinho e Trindade (Gabriel Sater), que será o pai biológico de seu filho.

No remake de Pantanal, Trindade (Gabriel Sater) termina com Irma (Camila Morgado) para proteger seu filho do cramulhão (Reprodução/Globo)

No meio de tudo isso, José Lucas conheceu Érica (Marcela Fetter), com quem se casou e quase caiu em um golpe do político Ibraim (Dan Stulbach), pai da jovem jornalista. Depois de tudo isso, o caminhoneiro terá um final feliz ao lado de seu verdadeiro amor e ainda será pai.

Tudo começa com o surgimento de Trindade, que volta à fazenda do Pantanal para fazer o parto de seu filho, que nasce nos próximos capítulos da novela da Globo. Na cena, o cramulhão encontra José Lucas e diz que ele vai viver aquilo que realmente merece.

LEIA TAMBÉM: Guta regatinha: Julia Dalavia vai ao “Encontro” e arranca reações da web

Irma ficará entre a vida e a morte durante parto (Foto: Divulgação/Globo)

Ao ir embora, de novo, da fazenda de José Leôncio, depois que a tia de Jove der à luz, o violeiro conversa com o peão e afirma que o destino de Irma sempre foi o de ficar com o caminhoneiro. Mas, o primogênito de José Leôncio não fica satisfeito com a informação e fala que Trindade e Irma têm uma história juntos e o “coisa ruim” diz que está deixando o caminho livre para que os dois construam sua história.

Assustado com a ideia de educar o filho de Trindade, José Lucas pergunta qual resposta ele dará quando a criança perguntar sobre o paradeiro do pai biológico. Neste momento, o peão diz que é para ele responder que o pai está corrigindo os descaminhos que tomou na vida.

LEIA TAMBÉM: Morte em “Pantanal” deixa Renato sem chão, mas destino surpreende o filho de Zuleica