Barrada na série: Jojo Todynho perdeu sua autorização para gravar; entenda

Jojo Todynho levou um susto durante as gravações de “Os Parças”, série inspirada no filme de mesmo nome, que vai estrear na plataforma de streaming Globoplay. Porém, o susto não tem relação direta com o set de filmagem e sim com os bastidores de sua participação na produção de humor.

Segundo Fábia Oliveira, colunista do site Em Off, a contratada da TV Globo pode não ter suas cenas levadas ao ar, já que o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro entrou com uma ação para impedir que a famosa continue gravando a série inédita.

O principal motivo para a intervenção seria o registro profissional de Jojo. De acordo com Hugo Gross, presidente da associação, a artista mora na capital do Rio de Janeiro, mas tirou o seu registro em São Paulo, onde a produção está sendo gravada: “O domicílio dela é no Rio de Janeiro, ela deveria ter tirado a autorização no Rio e não em São Paulo”, afirmou ele, durante sua entrevista ao Em Off.

Vale destacar que Jojo Todynho não tem DRT, documento obrigatório para exercer a profissão de atriz e, como aconteceu com Jade Picon, que vai estrear em “Travessia”, a próxima novela da Globo, a cantora precisou de uma autorização especial, que foi feita pedia por seu empresário, Danilo Faro, e a produtora Formata, responsável pela série.

Jojo Todynho nos bastidores da série Os Parças (Divulgação/Globoplay)

Ainda segundo a coluna, um choque de pedidos para Jojo Todynho participar da série “Os Parças” aconteceu, já que, além da autorização no sindicato em São Paulo, um outro pedido teria sido feito no órgão que fica no Rio de Janeiro.

Com todo este conflito, Jojo perdeu a autorização concedida pelo sindicato de São Paulo e, em nota, o presidente Dorberto Carvalho, pediu desculpas e informou sobre a anulação do registro. Confira!

“Erramos! E por isso peço desculpas. Não cabe aqui nominar os envolvidos e nem fazer acusações, e ainda que o ocorrido tenha sido realizado sem o meu consentimento, assumo minha responsabilidade. (…) Por esses dias recebemos um pedido de autorização de trabalho de uma moça conhecida como Jojo Todynho que mora no Rio de Janeiro e veio tirar autorização de trabalho no SATED-SP, fato que denota burla ao SATED-RJ”.

