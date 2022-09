“A Fazenda 14”: Vini Buttel faz comentário sobre Jojo Todynho e famosa quer ele fora

Jojo Todynho segue sendo citada em “A Fazenda 14″. A campeã da 12ª temporada do reality show virou assunto de uma roda de conversa na madrugada desta quarta-feira (21).

Na ocasião, Vini Buttel, que está na primeira roça do programa, fez comentários preconceituosos sobre a contratada da Globo: “Fazer aquele teste cardíaco e eu, debochado que sou, falei: a Jojo aguentou fazer esse teste?”, comentou ele com tom de ironia.

Vini falando que perguntou, após os testes de saúde.



"Aí eu debochado: a Jojo conseguiu fazer esse teste todo?"



Ao saber que o ex-De Férias com Ex, da MTV, Jojo Todynho usou o seu perfil no Twitter para rebater a fala e disse que vai ajudar a eliminá-lo do reality show da Record TV: “Vini eu não só passei no teste, como fui “campeã”, mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar mutirão pra tirar esse ser”, avisou ela visivelmente irritada.

Vini eu não só passei no teste, como fui “ CAMPEÔ mas pode ficar tranquilo que vou ajudar você tirar suas dúvidas aqui fora, quando ele estiver na roça me avisem pra mim puxar multirão pra tirar esse ser😁 #gordofobico — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) September 21, 2022

Quem está na primeira roça da 14ª temporada

Na noite desta terça-feira (20), os peões se reuniram para formar a primeira roça de “A Fazenda 14″, que é composta por Deborah, Tiago, Bruno e Shay. Mas, um deles poderá escapar ao vencer a prova do fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (21).

No programa, o fazendeiro Lucas indicou Deborah para a roça. Em seguida, Adriane Galisteu abriu a votação e o mais votado foi Tiago.

Já Iran Malfitano, que ganhou a prova de fogo, abriu o lampião do poder e escolheu ficar com o poder amarelo, dando o vermelho para André.Nesta dinâmica, André precisou anular o voto de três celebridades, que escolheram outra pessoa, mas nada mudou.

Em seguida, Tiago puxou Bruno, que estava na baia. E, na sequência, Iran abriu o poder da chama amarela e recebeu a oportunidade de começar o Resta Um, que acabou colocando Shay na berlinda. Para finalizar, o último peão que foi para a roça escolheu vetar Tiago da prova do fazendeiro.

