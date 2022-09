“Vou virar desembargadora”: Entenda o novo objetivo profissional de Jojo Todynho

A briga entre Jojo Todynho e Nego Di segue repercutindo e, recentemente, a famosa disse que a situação envolvendo o seu nome e o do humorista fez com que um antigo sonho voltasse. Em um desabafo, a contratada da Globo afirmou que será desembargadora.

“Doeu em mim e poderia ter sido com algum parente meu. Aguçou a minha vontade de fazer direito, fazer pós. Anotem o dia de hoje, vou virar desembargadora”, afirmou a vencedora de “A Fazenda 12″, que pretende fazer faculdade de Direito.

Após comentários, Jojo Todynho processa ex-BBB Nego Di

No fim de semana, Jojo Todynho também mandou um recado para todos os seus fãs e alertou que os deboches devem parar: “Se você aceitar ser chacota de alguém, as pessoas vão fazer isso com você sempre porque sabem que você vai aceitar. Então, de sangue quente vocês me conhecem. Quando é engraçado para você e não é para o outro, já acabou a brincadeira”, disse a cantora, que preferiu não falar o nome de Nego Di.

Jojo ainda agradeceu ao marido, Lucas Souza, que defendeu a famosa nas redes sociais: “Quero parabenizar um homem íntegro e honesto, que hoje tenho o prazer de chamá-lo de marido. Um homem abençoado por Deus”, disse.

Antes da declaração na web, Jojo Todynho registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o humorista Nego Di, que fez diversos comentários sobre o corpo da vencedora de “A Fazenda 12″.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, defende famosa após piada feita pelo ex-BBB Nego Di

Além do B.O, Jojo entrará com um processo contra o ex-BBB, que fez comentários ofensivos em um vídeo, que já foi retirado do ar. Na publicação, feita no Instagram, Nego Di criticava a capa da revista Glamour: “Por que o brasileiro estraga as coisas? Mistura tudo, tá todo mundo aí: Pequena Sereia, Pinóquio, Gepeto. Não estão vendo? Ela engoliu todo mundo”, disse Nego Di, na postagem.

Antes de abrir o Boletim de Ocorrência, Jojo Todynho disse aos seus fãs, por meio do Instagram, que “preconceituosos não passarão” e informou que procurou sua advogada para tomar as devidas providências, entre elas derrubar o vídeo de Nego Di.

