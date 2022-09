Viih Tube e Eliezer confirmam gravidez, e previsão de sensitiva se concretiza

Tem mamãe nova na área! A influencer Viih Tube anunciou que está à espera de seu primeiro filho com o ex-BBB Eliezer. O casal contou a novidade aos seguidores por meio de um vídeo publicado no canal da influenciadora no YouTube e, posteriormente, por meio de uma publicação realizada no Instagram de Viih.

No vídeo, publicado com o título “EU ESTOU GRÁVIDA”, Viih revela como foi a descoberta da gestação e qual a reação dos dois ao descobrirem que serão pais.

“Eu não sei nem como a gente começa a contar amor”, começa Viih. “É uma notícia muito boa, uma notícia que muda tudo pra sempre”, completa Eliezer que em seguida pede a amada para contar logo a novidade, já que é a dona do canal.

“Gente! Eu tô grávida! Estamos grávidos! É isso mesmo, vou ser mamãe. Estamos felizes com essa notícia e estávamos esperando o momento certo para contar a vocês”, conta Viih, que recentemente se recuperou de uma anemia e aguardou a normalização dos exames para revelar a novidade aos fãs do casal.

Descoberta turbulenta

Apesar de estarem felizes com a novidade, o casal conta que a descoberta foi inesperada e um pouco diferente. Em seu relato, Viih conta que precisou agendar uma ginecologista após sentir uma série de desconfortos e, ao passar pela consulta, foi informada sobre duas possibilidades: uma gestação ou um cisto no útero.

“A médica disse que meu útero estava muito grande e tinha um ‘cistinho’ lá dentro, e ou era uma gravidez ou era uma coisa mais séria”, revela a youtuber. “Ela falou que se fosse o caso de ser um cisto eu teria que tomar uma medicação que eu não poderia tomar se estivesse grávida, então disse que eu só poderia começar o tratamento se o teste desse negativo”.

Depois de fazer o teste, ela relata que os dois entraram em choque, mas afirma que a reação do namorado foi “até melhor” do que a dela. “Eu fiquei preocupada porque é muita coisa que muda na vida, e ele já falou logo ‘anemia, a gente tem que cuidar da sua anemia’”.

O Twitter enlouqueceu com a notícia!

Apenas poucos minutos depois do anúncio oficial feito pelo casal, a internet foi enlouqueceu com a notícia e diversas pessoas comentaram a novidade no Twitter. Confira algumas reações:

Parece que foi esses dias que a Viih Tube tava no BBB20 e o Eliezer no BBB21 E agora vão ter um filho juntos! pic.twitter.com/YjAtXetwY4 — Gil (@eugilbatista) September 20, 2022

Teve até mesmo quem relembrasse a fala da sensitiva Lene, que já previu a morte do apresentador Gugu Liberato e do cantor Cristiano Araújo: “Vi pelos mantras que Viih Tube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer”, afirmou a sensitiva em seu perfil no Instagram.

Viih tube e Eliezer estão grávidos. Felicidade ao casal. Alguma sensitiva disse que isso ia acontecer. pic.twitter.com/S3zQu46drd — mary joanna 🐞 (@mari_aragao08) September 20, 2022

