VÍDEO: Juliette exibe carro de luxo de mais de R$ 1 milhão

Não é novidade para ninguém que a campeã do reality show ‘Big Brother Brasil’ segue enriquecendo cada vez mais. Além das publicidades realizadas por Juliette Freiras, a famosa passou a investir na carreira musical. Desde então, a participante do ‘BBB 21′ não para de crescer – em visibilidade e em dinheiro.

Com 32 anos de idade, Juliette surgiu de carro novo, sendo um modelo luxuoso da Land Rover, 100% elétrico, chegando a ultrapassar R$ 1,6 milhão. O valor do veículo pode ser avaliado em quantia superior ao prêmio do reality show em que a famosa foi campeã.

Detalhes sobre o automóvel de luxo

Ao exibir a nova aquisição em suas redes sociais, é possível ter um vislumbre de algumas configurações do carro de luxo. Com uma grande tela no console central do veículo com 13,1 polegadas, há também um quadro de instrumentos digital de 13,7 polegadas.

O automóvel também comporta uma grande leva de pessoas, podendo transportar até sete passageiros, com uma terceira fileira de assento. Como se não bastasse, o carro de luxo possui sistema de estacionamento remoto e é blindado.

Embora o valor da aquisição seja alto, a cantora e ex-BBB reconhece o investimento que realizou. Em entrevista ao podcast ‘Milkshake’, Juliette revelou ter sido sua maior compra de luxo, considerado um presente a si mesma.

“Comprei um carro. Estava andando muito de motorista e isso me tira autonomia. Eu queria ir para um canto e era complicado. Sei lá, eu quero sair sozinha ou com meu irmão. Comprei um carro que é razoavelmente caro, mas tinha que ser um carro seguro e maior. O mais caro foi isso. Mas comprei coisa para meu irmão e para minha família”, declarou ela.

Vale lembrar que a ex-BBB levou um carro para casa ao sair do reality, mas acabou doando a seu irmão.