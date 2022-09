Por amor, Zaquieu invadiu o quarto e roubou objeto precioso em “Pantanal”

Como qualquer pessoa apaixonada, Zaquieu (Silvero Pereira) vai fechar os olhos para qualquer problema criado por Alcides (Juliano Cazarré) em “Pantanal” e fará de tudo para provar que está do lado do peão para o que der e vier.

Em cenas futuras, o ex-mordomo da família materna de Jove (Jesuíta Barbosa) chega a roubar um objeto que fica no quarto de José Leôncio (Marcos Palmeira) para provar o seu amor. No momento, ele acha que não está sendo seguido e invade o cômodo do rei do gado para pegar a zagaia, que é uma espécie de lança e pertencia ao velho Joventino (Irandhir Santos).

Pantanal: final de Zaquieu surpreende até seu intérprete, Silvero Pereira (Foto: Divulgação/Globo)

Antes de invadir os aposentos de José Leôncio, Zaquieu vai aparecer conversando com o peão de “Pantanal”, que não avisa muito bem para que quer o objeto, que tem um valor sentimental para o rei do gado: “Você vai sair caçando onça, Alcides?”, perguntará o ex-mordomo. “É mais ou menos isso, mas preciso daquela zagaia”, responderá Alcides.

Mas, Zefa (Paula Barbosa) flagrará o ex-mordomo de Mariana (Selma Egrei) mexendo nas coisas do patrão e o colocará para fora do quarto: “Aii… o que é isso? O que você estava fazendo ai?”, indagará a cozinheira. Assustado, Zaquieu ficará sem saber o que dizer, mas, logo, revelará a verdade sobre o que estava procurando. Zefa, por sua vez, não acreditará no amigo e o expulsará do quarto.

Alcides (Juliano Cazarré) ajuda Zaquieu (Silvero Pereira) em sua primeira comitiva (João Miguel Júnior/Globo)

Além da lança do velho Joventino, Alcides, que vê Zaquieu como um grande amigo, pedirá ajuda na hora de executar o plano que tem para matar Tenório (Murilo Benício). Vale lembrar que Trindade (Gabriel Sater) voltou à novela para avisar que a morte do grileiro só poderia acontecer com arma branca, ou seja, sem revólver.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1990. Com o fim da trama, a Globo começa a exibir “Travessia”, de Glória Perez.

