“Pantanal”: Filó fica sem saída e revela seu maior segredo para José Leôncio

Algumas histórias de “Pantanal” estão sendo fechadas e, em breve, Filó (Dira Paes) encerrará um importante assunto para Tadeu (José Loreto), que esteve no “Mais Você” e falou dos bastidores da novela da Globo.

Em cenas futuras, a cozinheira vai contar para José Leôncio (Marcos Palmeira) que o peão não é seu filho de sangue e ficará chocada com a resposta dada pelo rei do gado. Ao abrir o jogo sobre a paternidade de Tadeu, a personagem de Dira Paes será surpreendida com um “eu já sabia”.

Pantanal: verdadeiro pai de Tadeu será revelado? (Foto: Divulgação/Globo)

A revelação será muito positiva para o casal, já que durante anos José Leôncio nunca deixou deixou o herdeiro de lado. Além disso, Zé afirma para a cozinheira que a mentira salvou a sua vida durante muito tempo, já que ele tinha desistido de tudo, após Madeleine (Bruna Linzmeyer) ter ido embora com Jove (Jesuíta Barbosa).

Em seguida, ele pedirá para Filó não contar nada para Tadeu, que já tinha questionado a mãe sobre sua paternidade. Mas, o peão estará escutando a conversa às escondidas e não vai gostar nada de saber que foi enganado. Ao encontrar o místico, o filho da cozinheira ouvirá um conselho e ele acaba voltando para a casa e aceita que não é filho biológico de José Leôncio.

José Loreto já tem um novo trabalho na Globo

Se nada mudar, José Loreto seguirá escalado para “Vai na Fé”, próxima novela das 19 horas. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do portal R7, ele será um dos principais personagens da produção e filho de Renata Sorrah, atriz veterana que está na série “Filhas de Eva”.

José Loreto ganha personagem em Vai na Fé, nova trama da Globo (Reprodução/Globo)

Na novela da Globo, que vai substituir “Cara e Coragem”, José Loreto será o meio-irmão da personagem vivida por Carolina Dieckmann. Ele ainda será um cantor. Além de Loreto, “Vai na Fé” terá ainda a atriz Letícia Sales, que viveu Filó na primeira fase de “Pantanal”, no elenco. Ela será uma vilã engraçada e pode contracenar com o ator que faz o filho de sua personagem no remake de “Pantanal”.

