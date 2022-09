“Mais Você”: José Loreto revelou como foi chamado para fazer Tadeu em “Pantanal”

José Loreto, que interpreta Tadeu no remake de “Pantanal”, foi o convidado do “Mais Você” e, nesta terça-feira (20), foi a vez do famoso contar sobre os bastidores da novela, que chega ao fim em outubro, sendo substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

Morando no Rio de Janeiro, o galã não foi ao estúdio do programa de Ana Maria Braga, que fica em São Paulo, e revelou o motivo: “Terminamos de gravar a novela ontem (segunda-feira)”, contou o famoso, que celebrou ainda a parceria com a atriz Dira Paes, que faz Filó no remake da Globo.

“Ela é um presente deste ‘Pantanal’. Ela é a musa do nosso cinema e eu falo para ela que não temos que fazer mãe e filho, mas um casal”, brincou José Loreto, que participou do matinal direto da casa de Rafa Kalimann, sua atual namorada.

Larrrrga mão! Daqui a pouquinho tem café e muita prosa com o nosso @zeloreto 🤠✨ Quem vai acompanhar comigo? #MaisVocê pic.twitter.com/qJPJqq2N3T — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 20, 2022

Sem deixar a oportunidade de falar sobre os bastidores da novela rural, que está em sua reta final, Ana Maria Braga perguntou onde o ator aprendeu a cavalgar: “Vocês aparecem cavalgando como se já tivessem nascido pra isso. Você já andava a cavalo?”, questionou a veterana.

Ao vivo, José Loreto entregou que não sabia e revelou que aprendeu antes de ser chamado para interpretar Tadeu na novela da Globo: “Não, eu não andava. Eu fiz um filme antes da pandemia, que vai sair até o fim do ano e lá eu aprendi a andar. Foi aí que eu ganhei o papel de Tadeu”, contou o ator.

E essa apresentação do @zeloreto na 'Batalha do Lip Sync' no 'Domingão'? FOI TUDO, NÉ! 😍✨ #MaisVocê pic.twitter.com/Ziw0RteOQm — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 20, 2022

Em seguida, ele disse que não esperou ser chamado para os ensaios e para preparação técnica para viajar ao Mato Grosso do Sul, onde a trama foi gravada, para aprender mais: “Quando eu fui aprovado, eu fui para o Pantanal e os peões de lá me ensinaram a laçar. Duas semanas de ensaio [tempo dado pela Globo] não dá não”.

Outro assunto que dominou o “Mais Você” foi o uso de um sensor de glicemia. No programa, José Loreto disse que usa no bumbum e disse que Guito, ator que faz o Tibério em “Pantanal”, ajudou a aplicar fazer o escaneamento durante as gravações do programa.

