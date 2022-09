Imagem de ‘fantasma’ no funeral da Rainha Elizabeth viraliza nas redes sociais

Durante cerimônia suntuosa realizada na Abadia de Westminster, nesta segunda-feira (19), um ‘fantasma’ foi flagrado enquanto o funeral da Rainha Elizabeth II ocorria. Embora tivesse o formato do estereótipo “fantasmagórico”, há uma explicação lógica para o que poderia ser o elemento.

Enquanto ocorria a cerimônia dentro da abadia, algo chamou a atenção. O suposto ‘fantasma’ tomava conta do primeiro plano da imagem, causando alvoroço nas redes sociais. Ao ser compartilhada no Twitter, a cena prontamente viralizou.

Com uma forma branca, o elemento se assemelhava com uma fantasia de fantasma comum de Halloween. Foi exatamente este detalhe que prendeu a atenção dos internautas. Contudo, o ‘poltergeist’ era, na verdade, as plumas saindo do capacete de um membro do Corpo de Guardas do Rei do Honorável Corpo de Cavalheiros de Armas.

Justamente a silhueta e enquadramento da foto acabaram dando margem para que os espectadores explorassem suas imaginações. A cerimônia contou com a presença de líderes estrangeiros, funcionários do NHS, beneficiários da Victoria Cross, entre outras figuras.

Veja mais: “Velho doente”: Filho da Rainha foi hostilizado em procissão fúnebre

Dress code no funeral da Rainha

O funeral da Rainha Elizabeth II teve sua data marcada para esta segunda-feira, 19 de setembro, às 11h, horário do Reino Unido, na Abadia de Westminster.

O rei Carlos III declarou período de luto real por ocasião do falecimento de sua mãe, após sua morte na quinta-feira (8).

Elizabeth morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Semelhante ao marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, a Rainha será enterrada em um caixão de carvalho inglês, com alças de latão, projetado há mais de 30 anos e forrado com chumbo.

Para o sepultamento e todas as cerimônias, foi necessário o uso de vestes específicas. Abaixo você confere os protocolos:

Confira: Moda: Este é o dress code para o funeral da Rainha Elizabeth