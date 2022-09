“Encontro”: Após maquiagem e haters, Vitão critica os padrões sociais

Após usar batom na internet, Vitão falou sobre preconceito no "Encontro" (Reprodução/Globo)

O cantor Vitão voltou ao “Encontro” e disse que está cada vez mais plural. Ao conversar com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado, que estavam no estúdio do programa da Globo, o artista, que estava participando virtualmente, disse que é contra qualquer tipo de preconceito.

Eu enxergo uma pluralidade artística muito forte em mim. Minhas referências vêm de muitos lugares e eu quero experimentar e mostrar todas elas”, disse o famoso, que foi criticado por suas roupas e por usar batom nas redes sociais.

Patrícia Poeta e Manoel Soares entrevistam Vitão no "Encontro" (Reprodução/Globo)

Ao responder Tati Machado sobre o preconceito que vem sofrendo nas redes sociais, Vitão culpou os padrões sociais: “O mundo é muito conservador e toda hora temos que nos encaixar em muitos padrões. Noventa por cento daquilo que a gente aprende pode ser mentira”, afirmou ele.

Durante a entrevista, o ex-namorado de Luísa Sonza disse que usa sua arte para quebrar com tudo isso e que prefere focar no amor: “A minha ideia tem sido expressar toda essa pluralidade na música na minha estética. Eu me expresso onde o amor fala mais alto que o ódio”.

"Eu tenho desbravado novos lugares na minha personalidade artística mesmo. Pra mostrar pra todo o meu público que a gente pode ser muito mais do que as pessoas tentam fazer com que a gente seja." ❤️✨ @vitao #Encontro pic.twitter.com/4iAaxKUbZ0 — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 20, 2022

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Famosa revela estratégia de Deolane para ganhar o reality

Em seu desabafo, o músico disse que luta para poder ser mais livre e que a roupa e o cabelo fazem parte desta batalha: “A vestimenta, o cabelo e a forma que a gente se mostra para o mundo, é uma forma de expressão e eu busco me expressar artisticamente sempre. Busco levar minha mensagem para as pessoas de maneira artística”.

Estilo de Vitão vira alvo para haters

O desabafo de Vitão no “Encontro” aconteceu por causa de um vídeo, onde o cantor aparece usando roupas “fora do padrão” e maquiagem. Postado no fim de semana, o vídeo que era para ser sobre sua nova música com Pabllo Vittar, chamada “S de Saudade”, acabou repercutindo negativamente.

No Twitter, o famoso não ficou calado e disse que moda é arte e que pode brincar com aquilo que ele deseja: “Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que você tem que mudar, não eu”, rebateu o artista.

Depois, ele criticou a importância da roupa na sociedade: “Fico com muita raiva quando não posso entrar em algum lugar por causa das roupas que estou vestindo. Por que a roupa é tão determinante nas nossas vidas? Decide tanta coisa por nós, determina onde podemos entrar ou não e ao lado de quem podemos andar ou não. Ridículo”.

LEIA TAMBÉM: Maurício Manieri deixou Patrícia Poeta de escanteio e audiência do “Encontro” reage