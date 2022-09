“A Fazenda 14”: Peões querem Kerline fora e o motivo pode não convencer

Keline não durou muito tempo no “BBB 21″ e o mesmo pode acontecer em “A Fazenda 14″, já que alguns peões querem que a ex-sister deixe o reality show da Record TV.

Durante a madrugada de terça-feira (20), o nome da influenciadora digital surgiu em uma conversa entre Pétala, Deolane, Thomaz e Bruno sobre quem serão os primeiros participantes na roça, que será formada na noite desta terça, ao vivo. Segundo Deolane o motivo é a voz da ex-BBB: “Se ela [Kerline] sair, para mim tá ótimo. Tá ótimo! A voz dela me irrita!”, disse a advogada.

Em uma semana de "A Fazenda 14", Deolane Bezerra já brigou e movimentou a web (Reprodução/@dra.deolanebezerra)

Em seguida, Deolane garantiu que não vai participar de nenhum outro reality show: “Ninguém me chame para um reality. Nunca mais! Vai ser o não mais lindo que eu vou dar na minha vida!”.

Caso o plano do grupo vire realidade, a influenciadora digital terá o título de primeira eliminada de dois programas do mesmo gênero: “Big Brother Brasil 21″ e “A Fazenda 14″. Mas, isso não seria um problema para ela, já que nas redes sociais, Kerline fez sucesso brincando com o título que ganhou.

Confira a dinâmica de eliminação

Após uma semana no ar, os participantes de “A Fazenda 14″ vão formar a primeira roça da temporada, que vai seguir um trajeto usado em outras edições do reality show, que é apresentado por Adriane Galisteu.

A votação começa com o voto do fazendeiro da semana, cargo que está com o ator Lucas Santos. Em seguida, os peões (exceto o fazendeiro) votam em um participante e justificam. A pessoa mais votada pelos peões puxa um dos integrantes da Baia.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Famosa revela estratégia de Deolane para ganhar o reality

Depois de colocar os famosos na berlinda, Iran Malfitano, que ganhou a prova do lampião, vai escolher o seu poder. No entanto, ele terá duas opções, sendo que uma foi determinada pelo público e a outra será revelada ao vivo.

A Fazenda 14: Lucas, ex-ator de Carrossel, vence a primeira prova do fazendeiro (Reprodução/Record TV)

Vale lembrar que na temporada passada, os peões conseguiam colocar um participante na eliminação ou até sair da berlinda do reality show da Record TV.

Após a formação oficial, a eliminação, por sua vez, deve acontecer na noite da quinta-feira (22), também ao vivo.

LEIA TAMBÉM: “Vou virar desembargadora”: Entenda o novo objetivo profissional de Jojo Todynho