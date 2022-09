Processos e B.O: Saiba quais medidas Jojo Todynho tomou contra Nego Di

A briga entre Jojo Todynho e Nego Di ganhou um novo episódio neste fim de semana, quando a famosa registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o humorista, que fez diversos comentários sobre o corpo da vencedora de “A Fazenda 12″.

Além do B.O, Jojo entrará com um processo contra o ex-BBB, que fez comentários ofensivos em um vídeo, que já foi retirado do ar. Na publicação, feita no Instagram, Nego Di criticava a capa da revista Glamour: “Por que o brasileiro estraga as coisas? Mistura tudo, tá todo mundo aí: Pequena Sereia, Pinóquio, Gepeto. Não estão vendo? Ela engoliu todo mundo”, disse Nego Di, na postagem.

Antes de abrir o Boletim de Ocorrência, Jojo Todynho disse aos seus fãs, por meio do Instagram, que “preconceituosos não passarão” e informou que procurou sua advogada para tomar as devidas providências, entre elas derrubar o vídeo de Nego Di.

Segundo Nathalia Azevedo, que é a advogada de Jojo Todynho, uma ação judicial contra os autores dos comentários preconceituosos também será aberta: “A Jojo não está sozinha. Ela tem assessoria jurídica, tem a mim como advogada, e todas as medidas estão sendo tomadas para defesa dos seus interesses”.

No vídeo, que está no perfil oficial de Jojo Todynho no Instagram, Nathalia comentou sobre o vídeo publicado por Nego Di e disse que a famosa está recebendo muitos comentários gordofóbicos e racistas.

Já Nego Di, que tirou o vídeo do ar, usou as redes sociais para se defender:”Eu não ofendi ninguém e não fui gordofóbico. Só achei que estava mais para Barney do que para ‘Pequena Sereia’”, comentou o famoso, que, desta vez, falou de outro personagem dos desenhos infantis, que um dinossauro roxo.

Jojo respondeu as falas do ex-BBB

Em suas redes sociais, Jojo Todynho não ficou quieta. Usando os stories, a famosa disse que não estava preocupada com os comentários de Nego Di e detonou o ex-BBB.

“Olha o patamar de vida que eu estou! Vocês acham que eu vou ficar preocupada com o que Nego Di fala? Pelo amor de Deus gente, esse fud*d* toma um processo vai ter que vender o c* para pagar”, comentou a apresentadora do Multishow, que ainda mandou beijos para o famoso: “Beijo para você Nego Di. Muita luz para você”.

