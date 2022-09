Maurício Manieri deixou Patrícia Poeta de escanteio e audiência do ‘Encontro” reage

Maurício Manieri canta no palco do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta e Manoel Soares levaram ao “Encontro” inúmeros casos, incluindo a denúncia do cantor Leandro Lehart. Mas, nesta segunda-feira (19), a audiência do programa da Globo acabou se empolgando com a participação de Maurício Manieri.

O cantor esteve no palco do matinal da Globo para cantar os seus sucessos, como “Bem Querer”, “Me Devendo Um Beijo”, “Se Quer Saber”, “Outra Vez”, “É Tarde Demais” e “Falando Serio”. No entanto, o “pequeno show” virou um dos assuntos mais comentados. Um telespectador disse que ao ver o famoso no matinal se sentiu em um programa da Xuxa: “Nossa, adoro Maurício Manieri. Eu me sinto em “Xuxa Popstar”.

Outra seguidora do programa no Twitter ficou atenta aos detalhes e percebeu que Manoel Soares e Valéria Almeida, colaboradores do “Encontro”, estavam animados com a participação musical: “Manoel e Valéria cantando Maurício Manieri agora tá bom demais”.

Aos 52 anos, a beleza de Maurício Manieri também foi destacada por quem acompanhou o programa de Patrícia Poeta na Globo: “Nossa, parece que o tempo não passou para o Maurício Manieri! Cara ficou no formol esse tempo todo?!”, disse uma. Outra fã não escondeu seu crush no cantor: “Sou louca nesse homem”, escreveu a anônima, em letras garrafais.

LEIA TAMBÉM: Processos e B.O: Saiba quais medidas Jojo Todynho tomou contra Nego Di

Voltando para a música, os sucessos do cantor paulista também foram comentados no Twitter: “Música boa nunca cai no esquecimento!”, disse um. Outro relatou que escutava os hits durante a infância: “Eu amo as músicas só Maurício Manieri. Lembra quando eu era criança no início dos anos 2000, mas eu escuto até hoje, além de serem canções muito românticas. Manieri é um ótimo cantor e um ótimo ser humano”.

Já, enquanto uns lembram da infância, outros telespectadores do “Encontro” voltam no tempo e falam de outro momento da vida: Nossa! Ouvir Maurício Manieri é relembrar minha adolescência, saudosismos puro”.

LEIA TAMBÉM: Após vilão, Murilo Benício faz o mocinho de “Chocolate com Pimenta”; relembre