Juma perde a paciência em “Pantanal” e Jove sofre nova ameaça no remake

Ao longo dos capítulos do remake de “Pantanal”, o relacionamento de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) passou por altos e baixos, como acontece com qualquer casal e, na reta final da novela, não será diferente.

No fim de sua gestação, a protagonista do folhetim de Bruno Luperi vai se desentender, de novo, com o marido, que segue insistindo que a menina-onça não deve morar em sua tapera. Na cena, o jovem casal está no local, quando o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) diz que é para a esposa ir para a fazenda da família, deixando ela muito nervosa.

Personagem de Alanis Guillen em "Pantanal" decide ter a filha fora da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Instagram)

Com a famosa “reiva” e prestes a dar à luz, Juma acabará sofrendo com a pressão feita por Jove e acaba ameaçando o amado com arma, como aconteceu em outros momentos em “Pantanal”. O incômodo não passa e a personagem de Alanis Guillen foge para a beira do rio, onde lá sentirá as fortes contrações do parto.

No entanto, os sentimentos aflorados da protagonista da novela da Globo não vão ajudar nada na hora do parto, causando muitas dificuldades para ela, que estará sozinha. Na cena, Juma aparece em pânico e chama pelos nomes do marido e do Velho do Rio (Osmar Prado).

Ao ouvir o chamado de sua protegida, a entidade será responsável por fazer da criança, que será uma menina. Após conseguir acalmar a protagonista da novela, ele faz uma profecia: “Essa menina vai ser a rainha dessas águas e dessas matas. Alguém vai contar a história dessa menina, a princesa do Pantanal”.

Muita emoção: Velho do Rio revela detalhes do parto de Juma em Pantanal (Reprodução/Globo)

Após dar à luz, Juma volta para sua tapera e, com a filha nos braços, dará de cara com o marido, que está chegando de viagem. Na cena, os jovens deixam as brigas de lado e Jove fica muito emocionado ao saber que a herdeira nasceu.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar em 1990. A trama chega ao fim em outubro e será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

