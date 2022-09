Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos ao lado de marido: ‘Não é novidade nosso sonho de sermos pais’

Claudia Raia anunciou que está grávida, juntamente com o marido Jarbas Homem de Mello, na noite desta segunda-feira (19). Através de suas redes sociais, o casal realizou o anúncio da surpresa aos seguidores.

“Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos!”, escreveram na legenda da postagem.

O casal surge no vídeo dançando juntos, em uma demonstração de sapateado. No final da gravação, Claudia exibe sua barriga e anuncia a gravidez. Em seguida, Jarbas abraça a triz e os dois revelam um sapato de bebê dentre seus sapatos.

Descoberta e recepção

A atriz detalhou o processo de descoberta e revelou que sua médica solicitou exames de sangue para descobrir se estava grávida, apesar de a própria famosa ter duvidado da possibilidade, devido sua idade.

“A notícia do ano, eu estou que não me aguento!”, iniciou. “Quando a médica me pediu um exame de sangue de gravidez, falei ‘Amor, você está bem louca! De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Ela falou ‘Mas eu preciso investigar, porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas’”, continuou a atriz.

“Fiz o teste. Grávida, mais de três semanas. Falei: ‘Está errado. Eu tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer. Não é assim a vida’”, contou a famosa, em tom de brincadeira. A atriz também relembrou que sua mãe a teve com 45 anos.

A revelação provocou diversos comentários de famosos em suas redes. O casal recebeu diversos elogios de outras celebridades. Tiago Abravanel, Thiaguinho e Fernanda Souza foram alguns dos que deixaram seus registros na seção de comentários. Enzo, filho da artista com Edson Celulari, também se manifestou na postagem: “Ahhh, eu amo vocês e tô tão feliz”, disse.