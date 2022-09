Após agressão, ex-BBB Jaqueline Grohalski tomará medidas judiciais; entenda

Após compartilhar um vídeo com a boca sangrando e ser hospitalizada às pressas, Jaqueline Grohalski, que participou do BBB 18, contou sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Por meio de sua assessoria de imprensa, a influenciadora digital afirmou que foi agredida pelo ex-namorado.

Antes da confirmação, a ex-sister postou um vídeo onde aparecia chorando e pedia socorro: “Vai embora daqui”, gritava a famosa. A postagem foi, que foi publicada no sábado (17), acabaram sumindo do Instagram depois de um tempo, mas durou o suficiente para preocupar os seguidores da loira.

Boa tarde!

A Jaquelline se encontra muito abalada ainda com toda essa situação.

No momento ela está sendo assistida por um equipe multi disciplinar . Ontem não passamos muitas informações aqui e nem pra mídia, pois se tratava de uma briga de casal em que ela foi agredida. — Jaquelline 🎙 (@JaqueGrohalski) September 18, 2022

Em uma nota, a equipe da ex-BBB revelou que ela está sendo atendida e monitorada por uma equipe multidisciplinar e que medidas serão tomadas: “Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto”, disse um comunicado.

Ainda de acordo com a equipe, Jaqueline Grohalski está muito abalada, já que foi ameaçada e furtada: “Ela se encontra muito abalada ainda com toda essa situação. No momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar”.

Peço que todos tenham muita compreensão pois ela tem uma filha pequena no qual, estamos tentando não deixar ver nenhuma situação.

E todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto. — Jaquelline 🎙 (@JaqueGrohalski) September 18, 2022

No mesmo texto, a equipe de Jaqueline Grohalski pediu compreensão dos fãs e cautela com o assunto, já que a moça tem uma filha pequena. “Estamos tentando com que ela não veja nenhuma situação”.

LEIA TAMBÉM: Bruno Tálamo arrependido: Famoso fala em rejeição dentro de “A Fazenda 14″

Nesta segunda-feira (19), a influenciadora digital e cantora voltou a postar alguns vídeos em seu perfil no Instagram e aproveitou o momento para deixar um recado: “O amor não dói. Não oprime. Não agride. Não te deixa para baixo e nem com marcas psicológicas. Muito menos físicas. Você sofre ameaças? Não se acostume com maus tratos. Não se acostume com o que é tóxico”, disse o post.

Polêmicas envolvendo a ex-BBB

Segundo o jornalista Gabriel Perline, do IG, Jaqueline Grohalski foi demitida do Cruzeiro Colorido, um reality show pertencente à comunidade LGBTQIA+, ao anunciar apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, em agosto do ano deste ano, a famosa foi acusada de maltratar um cavalo em um evento e disse que não entendia os ataques: “Eu apenas tirei uma foto rapidamente sobre o cavalo, que estava deitado sob a doma de sua dona. Logo eu saí e continuei a me divertir com a minha família. Eu não domo cavalos, não maltrato animais e estou tranquila quanto a isso. Parem de colocar coisa onde não tem!”, disse ela no Instagram.

LEIA TAMBÉM: Vítima diz que Leandro Lehart a humilhou por ser negra após estupro: “Ato grotesco e escatológico”