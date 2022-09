“Velho doente”: Filho da Rainha foi hostilizado em procissão fúnebre

Durante o traslado do corpo da Rainha Elizabeth II nesta semana, muitas cerimônias contaram com a presença de seus filhos. Na última segunda-feira, 12, Anne, Edward e Andrew seguiram o caixão da mãe em uma cerimônia fúnebre quando este estava sendo conduzido do Palácio de Holyroodhouse para a Catedral de St. Giles.

A procissão, que parecia ser solene, teve um incidente: um homem gritou ao príncipe Andrew “Andrew, você é um velho doente”.

O príncipe Andrew é o terceiro filho da Rainha e, contam os rumores, de que sempre foi seu favorito. De acordo com o Sky News, o homem de 22 anos foi preso sob a acusação de “violação da paz” logo após gritar.

Acusação de abuso sexual

Em agosto de 2021, Virginia Giuffre (antes conhecida como Virginia Roberts) processou o príncipe Andrew em Nova York, nos Estados Unidos, por ter abusado sexualmente dela quando tinha 17 anos.

Na época, em entrevista à People, ela disse: “Hoje meu advogado entrou com uma ação contra o príncipe Andrew por abuso sexual sob a Lei das Vítimas de Crianças. Conforme o processo apresenta em detalhes, fui traficada para ele e abusada sexualmente por ele”.

Virginia Giuffre acusou o duque de York de ter abusado dela sexualmente entre os anos de 1999 e 2002. O príncipe Andrew a teria forçado a fazer sexo com ele por três vezes quando ela tinha 17 anos. Ela alega que foi traficada pelo criminoso sexual Jeffrey Epstein, que já foi condenado e morreu na prisão, e forçada a fazer sexo com o príncipe Andrew.

Depois de meses de julgamento na corte de Nova York, os advogados do príncipe Andrew entraram em um acordo com Virginia no início deste ano e ela pediu uma indenização de 12 milhões de dólares. Na época, Andrew pediu a ajuda do príncipe Charles que emprestou esse dinheiro.

Perda de títulos reais

No mês anterior ao início do julgamento, o Palácio de Buckingham despojou Andrew de seus títulos militares, razão pela qual ele era o único dos filhos da Rainha que não usava uniforme militar durante a procissão.

“Com a aprovação e o acordo da Rainha, as afiliações militares do duque de York e os patrocínios reais foram devolvidos à Rainha”, disse o Palácio de Buckingham em comunicado na época.

“O duque de York continuará a não assumir nenhuma função pública e está defendendo este caso como cidadão privado”. Os deveres públicos e caridades reais de Andrew foram redistribuídos para outros membros da família real e ele parou de usar o estilo Sua Alteza Real.

Lembremos que esta é uma das poucas aparições públicas de Andrew desde sua entrevista à BBC, em 2019, quando falou sobre a sua amizade com Epstein e que foi muito mal vista prla crítica.