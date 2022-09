Marido de Jojo Todynho quer ex-BBB cancelado: Entenda a nova briga de Lucas Souza

O ex-BBB Nego Di e Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, protagonizaram uma nova briga nas redes sociais e o motivo foi um comentário feito pelo humorista sobre um ensaio da contratada da TV Globo.

Ao saber que sua esposa estava sendo alvo de comentários sobre o seu corpo, o militar foi para as redes sociais pedir para que os seus seguidores e os fãs de Jojo denunciassem a página de Nego e disse que o famoso deveria ser cancelado de novo: “Ele foi gordofóbico, preconceituoso, e a gente tem que cancelar esse pessoal. Tem que continuar na m*rda”.

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, aproveita camarote no Rock in Rio 2022 (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Indignado, Lucas Souza pediu desculpas ao seguidores, já que não aparece falando palavrão nas redes sociais, mas explicou que comentários como o que foi feito pelo ex-BBB tiram ele do eixo: “É impressionante como existe esse tipo de comentário. Não costumo vir para a internet xingar os outros, mas esse tipo de coisa eu não vou aceitar. Nunca xinguei aqui, mas estou xingando agora. Esse ridículo do Nego Di, esse cara que envergonha o pessoal que faz comédia”.

Ao defender Jojo Todynho, Lucas Souza pediu para que a página oficial de Nego Di fosse denunciada para sair do Instagram: “Denunciem a conta deste lixo. Continuem denunciando. Vamos derrubar a conta desse babaca!”, agitou o oficial do exército.

Entenda a briga de Nego Di e Lucas Souza

A confusão envolvendo os famosos começou quando o humorista criticou a foto de Jojo Todynho na capa da revista Glamour, que é inspirada no novo filme live-action de “A Pequena Sereia”, que terá a primeira Ariel negra do cinema.

Jojo Todynho posa com novo cabelo e diz que é quem ela quer ser (Reprodução/@jojotodynho)

No vídeo, que foi tirado do ar, Nego Di fez piada e colocou fotos da o ensaio feito por Jojo. Tal atitude irritou o marido da vencedora de “A Fazenda 12″, que foi às redes sociais dizer que “a capa está linda, maravilhosa, uma das fotos mais lindas que ela tem”. Lucas também enfatizou que a apresentadora do Multishow mostra o corpo real e que representa milhares de brasileiras.

O oficial do exército também chamou Nego Di de gordofóbico e disse que vai processar o humorista: “Se a Jojo não te processar, eu vou te processar. Sabe por que? Porque você é ridículo. Se faz isso na minha frente, você ia levar porrada”.

