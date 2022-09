Verdade por trás da bolsa luxuosa de Dua Lipa, avaliada em R$ 25 mil

Em abril deste ano, especificamente no domingo (3), aconteceu a premiação do Grammy 2022, reunindo diversos famosos no tapete vermelho. Dentre todas as celebridades, Dua Lipa marcou presença com uma bolsa Balenciaga, inspirada no guarda-roupa de Kim Kardashian.

A dona dos hits ‘Don’t Start Now’ e ‘Levitating’ fez uma escolha literalmente no brilho para passagem no tapete vermelho. Mas o que o acessório possui de tão especial?

Detalhes que prendem o olhar – e o bolso

Chamando atenção com tanto brilho, a bolsa é completamente coberta em cristais. Mas outro detalhe marcante na peça está no valor. O modelo utilizado pela cantora, batizado Hourglass Mini, de acordo com a Vogue America, possui a avaliação de US$ 5,19 mil, chegando a quase R$ 25 mil.

Provando que não abre mão do bom gosto, o acessório utilizado por Dua já foi visto nas mãos de outras famosas.

Lançado em 2019, o modelo Hourglass é inspirado na modelagem Basque, com silhueta estruturada e cintura marcada. O item inspirador foi criado por Cristóbal Balenciaga nos anos 1950, de acordo com a Vogue britânica.

Hailey Bieber e Rihanna também já foram vistas desfilando com o acessório em mãos, além de outras personalidades no mundo da fama.

rihanna with those ysl heels and the balenciaga hourglass crystal bag it’s just so iconic pic.twitter.com/Q4ECTaPG3x — 𖦞 salma 🤎 vi a louis (@duaylorzouis) March 26, 2022

Caro, peculiar e conceitual

Embora possa dividir opiniões, há looks e acessórios polêmicos que custam caro por apenas trazer um conceito. Já pensou em pagar 5 mil reais em uma bolsa de pomba?

Esse foi o cato da influenciadora digital Gkay. A influencer, que sempre compartilha suas aquisições inusitadas nas redes, resolveu trazer uma atualização aos seguidores.

Gkay mostra sua nova bolsa de pomba. Fotos: Reprodução/ Instagram

Publicado em suas redes sociais, Gkay tira uma bolsa da caixa e revela à sua mãe Maria das Graças, e ao amigo, o influenciador Álvaro.

De acordo com o portal Desejo Luxo, a bolsa é desenvolvida em uma impressora 3D e tem uma abertura lateral na asa da pomba, para guardar pequenos objetos. Teria coragem de realizar essa aquisição pelo conceito?

