‘Percy Jackson’ poderá ter 5 temporadas na Disney+; Rick Riordan fala sobre planos futuros para a série

Embora sem data de lançamento exata prevista (e planejamento para sair em 2024), ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ está com a produção aflorada. Baseada nos cinco volumes escritos por Rick Riordan, a trama do semideus promete ser mais fiel aos livros, em comparativo aos longas-metragens.

Haja vista que as produções dos cinemas não agradaram muito à audiência – principalmente os fãs da obra literária – haverá tempo de tela suficiente para trabalhar com mais intensidade. Em entrevista ao The Wrap, Riordan se mostrou contente em trabalhar com o modelo de série.

Por que ‘Percy Jackson’ poderá contar com cinco temporadas?

Além de autor do universo, Rick Riordan está na produção executiva da série e assegurou a existência de uma temporada para cada livro, totalizando mais quatro sequências após a primeira produção.

“Será, espero, uma temporada para cada livro”, contou Riordan. “O que nos dá tempo para fazer justiça a toda a história, ao contrário de um filme em que você precisa fazer alguns cortes”

A primeira temporada de’ Percy Jackson e os Olimpianos’ contará com 8 episódios, com a possibilidade de explorar mais arcos, em comparação a um filme.

Durante um evento promovido pela Disney nesta sexta-feira (9), o D23, a organização realizou um combo de divulgações do que será visto através da plataforma. ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ foi um dos temas apresentador, com direito a teaser novo.

No evento, que contou com a presença de Riordan, autor do universo de PJ, o teaser da trama a ser lançada na plataforma de streaming foi revelado. Walker Scobbell, ator teen que dará vida ao protagonista, falou sobre a carga de encarnar seu personagem.

“Percy Jackson é engraçado, sarcástico, esquentadinho, e eu prometo que sempre vou dar meu coração para ser o melhor Percy Jackson possível”, contou Scobbell.

Assista ao primeiro teaser divulgado: