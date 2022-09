Jojo Todynho virou sereia por um dia e celebrou sua nova fase profissional

Jojo Todynho está celebrando mais um trabalho. Depois de fechar inúmeros projetos na televisão (aberta e fechada) e no streaming, a artista virou sereia em um novo ensaio fotográfico que fez para a revista Glamour. Inspirada no filme live-action de “A Pequena Sereia”, que a primeira Ariel negra do cinema, a capa da publicação traz a famosa com um vestido longo, que imita a cauda de uma sereia.

Ao divulgar parte dos bastidores do ensaio da capa em seu Instagram, a famosa escreveu na legenda: “Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz”.

Ao brindar o sucesso dentro do meio artístico, a contratada da TV Globo lembrou da mãe: “Falei para a minha mãe que um dia eu seria capa de revista. Estou no meio do mar procurando meu cais. Não sei se vou para o ‘Domingão’, se vou ganhar um programa, mas sei que vou chegar com o meu crachá bem linda na Globo”.

Jojo Todynho já viralizou em ensaio anterior

Em março de 2022, Jojo Todinho viralizou na web ao aparecer em Dubai, onde tirou fotos para um trabalho para a grife internacional de Jean Paul Gaultier. Além dela, Cauã Reymond, que é seu amigo íntimo, também participou da produção, que rodou o mundo e chamou a atenção dos brasileiros.

Na época, Jojo comemorou o avanço na carreira: “Mamãe em Dubai com Jean Paul Gaultier e Cauã Reymond… Bangu virou? Claro ou com certeza? Viajamos para uma experiência de moda com as fragrâncias da grife francesa Jean Paul Gaultier”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″.

Ousadas, as fotos foram usadas para o lançamento de dois perfumes Scandal e Scandal Pour Homme, sendo o primeiro uma fragrância que exala feminilidade e sensualidade e o segundo, já conhecido pelos compradores, traz notas amadeiradas.

