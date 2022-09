Bella Campos no hospital: Atriz revelou acidente nas gravações de “Pantanal”

As gravações do remake de “Pantanal” foram encerradas e, na última semana, alguns atores do elenco passaram pelos programas da Globo para contar detalhes sobre os bastidores e possíveis desfechos de seus personagens na novela das nove.

Além dos bons momentos, a gravação do folhetim de Bruno Luperi também foi marcada por alguns imprevistos e até acidentes, como contou Bella Campos, que interpreta a personagem Muda, durante sua participação no “Que História é Essa, Porchat?”, exibido no GNT.

No palco do programa de Fábio Porchat, a atriz contou que foi mordida por um jacaré durante as filmagens no Mato Grosso do Sul e que ficou com marcas da mordida em seu corpo: “Ele [o jacaré] abriu toda a boca. Era muito grande, era um ‘megajacaré’ e abocanhou a minha perna”, disse ela.

Em seguida, ela mostrou para o humorista a cicatriz que tem na perna e deu mais detalhes do acidente: “Aqui era a parte do olho. Então ele mordeu e girou. Essa é a parte debaixo dos dentes e aqui são três dentes. E aqui embaixo, ficou o rasgo porque os dentes debaixo são mais fininhos”, disse a famosa.

LEIA TAMBÉM: Zé Leôncio e Filó se beijam em “Pantanal”: Veja como será a declaração de amor

Bella Campos contou ainda que, involuntariamente, bateu no animal e pediu ajuda para colegas do elenco e foi socorrida: “Eu gritei, eu falei: ‘Car***o, um jacaré me mordeu!’ Eu saí da água e sentei. Quando olhei, tinha um buraco, real. Quando as pessoas à minha volta começaram a ver, aí acreditaram”.

Zefa (Paula Barbosa), Filó (Dira Paes), Muda (Bella Campos) no remake de Pantanal (Paulo Belote/Globo)

Depois do acidente, a intérprete de Muda no remake da novela “Pantanal” foi levada pela equipe para uma consulta médica. Segundo a atriz, o médico especialista avaliou a mordida e disse que apesar do susto a mordida não tinha sido grave.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi levada ao ar em 1990. Com o fim da trama, a Globo começa a exibir os capítulos de “Travessia”, produção de Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Viúvas de “Pantanal”: Maria e Zuleica não terão o mesmo destino no remake